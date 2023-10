L'écluse d'Auvelais devrait être opérationnelle jeudi

"Nous espérions que le passage serait à nouveau possible vendredi dernier, puis le prestataire nous a indiqué que ce serait lundi et finalement jeudi, a expliqué Vincent Feller du SPW. Nous sommes navrés de la situation mais nous avons chaque fois communiqué auprès des bateliers au minimum deux jours avant les échéances initialement prévues. Nous espérons que cette fois le délai sera respecté."

Le chantier, initié en mai 2021, vise à aménager l’écluse d’Auvelais, mise en service il y a 60 ans, pour permettre le passage entre Namur et Auvelais des bateaux qui présentent un enfoncement de 2,80 mètres, contre 2,60 mètres actuellement. Les travaux s’inscrivent dans le vaste projet Seine-Escaut, qui prévoit la construction prochaine du canal du même nom en France et la connexion de la Meuse et de la Sambre namuroise au bassin de la Seine. Cette nouvelle liaison verra augmenter trafic fluvial et la proportion de plus grands bateaux (qui offrent un meilleur "rendement" en termes de CO2 émis par tonne transportée) naviguant sur le tronçon wallon.

Actuellement, les gros bateaux ne peuvent être chargés à leur pleine capacité s’ils veulent passer l’écluse. Les travaux doivent notamment permettre d’assurer une meilleure aisance lors du passage de l’ouvrage et d’améliorer la fiabilité, et donc la disponibilité, de l’écluse.