Sambreville: poursuivi pour trafic de stups, Tony semble calmé

Au fil de l’audience, on comprend que le trentenaire semble avoir radicalement changé de trajectoire de vie. "Il est issu d’une famille de dix enfants", rappelle Me Christine Lemaire. "La maman les a abandonnés. Le papa n’y arrivait plus. Ils ont été placés en famille d’accueil. Ce sont des gosses qui ont traîné, qui ont eu de mauvaises fréquentations."

C’est une source policière qui ramène une fois de plus Tony devant la Justice. On le suspecte d’être au centre d’un trafic de stupéfiants. Et quand les policiers mènent une perquisition à son domicile, le 4 mai 2021, ils découvrent une petite trentaine de grammes de cannabis, un peu de MDMA et de cocaïne mais aussi un pistolet à air comprimé. Le genre d’armes qui font parfois plus vraies que nature.

"Je n’ai jamais fumé de cigarettes mais je prenais un joint de temps en temps, le soir", explique le prévenu sans se démonter. "J’achetais en plus grande quantité, mettons 25 grammes pour mon mois, pour avoir des meilleurs prix. Et je dépannais des copains, sans jamais les faire payer." Un bien mauvais calcul, estime Hélène Mascart pour le procureur du roi.

Mais depuis cette arrestation de mai 2021 et les deux mois de détention préventive qui ont suivi, Tony a changé de cap. "Ses analyses toxicologiques sont correctes. Il a repris le travail, à l’usine. Et avec sa compagne, ils élèvent… huit enfants. Et ça tient bon", assure l’avocate de la défense.

La représentante du ministère public ne conteste pas cet évident retour au mieux. Mais Hélène Mascart rappelle quand même que le Sambrevillois avait déjà été condamné pour le même genre de faits à une peine de travail. Et visiblement, le message n’est pas passé. C’est désormais une peine de 18 mois de prison qui est requise, avec une porte laissée ouverte pour le sursis à condition d’apporter les preuves de sa bonne conduite.

"Il a passé du temps dans la cité. Il s’amusait notamment avec des copains à tirer sur des cannettes vides avec son pistolet à billes dans les friches industrielles d’Auvelais. Mais aujourd’hui, Monsieur ne traîne plus", insiste Me Lemaire.

"Vous êtes né en 1989, vous n’êtes plus un gamin", lui rappelle la présidente Marie-Christine Matagne. Tony sourit mais cette fois-ci, il a vraiment l’air d’avoir enregistré le message. Il recevra la dernière version le 30 octobre, date du jugement.