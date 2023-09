Sambreville: du sang partout dans la chambre des enfants

Ces images ont été prises au début de l’année 2020. Jean-François est revenu au domicile familial après une séparation qui tourne réellement au vinaigre. C e retour est surtout l’occasion de violentes représailles. Ni son ex ni ses deux enfants ne sont heureusement présents au moment des faits. Mais Jean-François est apparemment saisi d’une terrible colère. "Il va démolir l’écran de télé à coup de masse", détaille M Gruslin. "Il y a du sang partout, aussi sur la table de la salle à manger." Ce sang, c’est celui du prévenu. "Il s’est blessé à la main", intervient l’avocate de Jean-François. Il s’est coupé le pouce apparemment en brisant des cadres au mur. Le plus écœurant, c’est de découvrir que l’homme en furie va également saccager la chambre de ses enfants, encore mineurs au moment des faits. Et là aussi, on va retrouver du sang un peu partout.