La nouvelle saison culturelle à Sambreville: ambitions et curiosités

Quinze spectacles seront joués au théâtre d’Auvelais, tout au long de la saison. Douze d’entre eux seront compris dans les différents abonnements (une combinaison de 12, 10, 6 ou 3 spectacles au choix).

Parmi les coups de cœur du programmateur Julien Mutombo, on citera En attendant Bojangles, une pièce adaptée du roman éponyme d’Olivier Bourdeaut et incarnée par Charlie Dupont et Tania Garbarski, qui "démontre tout ce dont on est capable de faire par amour ". À voir le vendredi 8 mars 2024.

Un mois plus tôt, samedi 10 février, la compagnie Point Zéro revisitera Songe d’une nuit d’été, le classique de Shakespeare. "Sur scène, on retrouvera douze marionnettes ! C’est assez exceptionnel", promet Julien Mutombo. Enfin, le vendredi 22 mars, rendez-vous avec Iphigénie à Splott, une pièce de Gary Owen, qui suit l’évolution inattendue d’une femme en marge de la société.

Concerts au Quai sur scène

Le CRAC’s invitera aussi le jeune public à découvrir deux pièces proposées les mercredis 6 décembre 2023 et 13 mars 2024, durant l’après-midi. En parallèle, pendant les heures de cours, les élèves des écoles maternelles et primaires de la région (Sambreville, Jemeppe-sur-Sambre, Floreffe) seront conviés au théâtre. "Pour eux, on prévoit généralement cinq spectacles par an, à raison deux à trois séances, car on fonctionne avec des petites jauges", explique Anne Soggia, animatrice et programmatrice du théâtre jeune public. Cette année, les enfants auront notamment droit à du théâtre d’objets.

Côté musique, le Quai de Scène accueillera à nouveau les concerts de la saison. "Cette salle située face à la gare d’Auvelais nous permet d’accueillir les artistes depuis trois ans maintenant. On avait débuté durant la pandémie. D’une vingtaine de spectateurs au départ, on en est aujourd’hui à près d’une centaine par représentation", indique Franck Pezza.

Cette année, le public sambrevillois pourra applaudir la Bruxelloise Roza (notre coup de cœur de la dernière édition d’Esperanzah !), le Burkinabé Aboubakar Traoré, le trompettiste belgo-grec Ntoumos, le bluesman flamand Guy Verlinde et le quatuor latino Raios. "Mon but est de mettre en lumière des artistes émergents, mais aussi de faire voyager le public", confie le programmateur Jérémy Bernard. Pari réussi avec cette programmation éclectique.

À noter que cette saison, les soirées Explorations du Monde seront de retour et transporteront les Sambrevillois en Italie, en Afrique, au Japon, dans les Açores, au cœur de l’Himalaya et en Nouvelle-Zélande.

Écouter et bousculer les spectateurs

Cela ne fait aucun doute, le public est au cœur des préoccupations du CRAC’s. "Quand on sélectionne les spectacles, on le fait en consultant un panel de citoyens, souligne Franck Pezza. Naturellement, on ne proposera jamais une pièce qu’on n’a pas aimée. On essaie de jongler entre nos goûts personnels et ceux du public. Mais on essaie aussi de bousculer nos spectateurs."

En bref

Le grand départ en 2024

L’équipe du CRAC’s, actuellement logée près de l’administration communale, s’apprête à déménager. Les travaux avancent du côté de l’ancienne Salle des Pas perdus, où devraient se trouver, d’ici 2024, les nouveaux bureaux du Centre culturel, ainsi qu’un lieu de réception pour de futures expositions. Le quartier de la gare deviendrait ainsi un pôle culturel à part entière. Face au futur bâtiment du CRAC’s, se trouve déjà le Quai de Scène, où sont organisés les concerts et ateliers du centre. À l’avenir, les animateurs et animatrices devront toutefois marcher dix minutes pour rejoindre le théâtre.

"On maintient nos tarifs"

"La mission première du CRAC’s est d’organiser des projets participatifs", rappelle le directeur Franck Pezza. Et ce sera encore le cas cette année avec toute une série d’ateliers et stages (peinture, théâtre, couture, batucada, web-tv, groupe de parole, etc.). "Si ces activités sont subsidiées, ce n’est pas le cas de nos spectacles. On fait donc très attention au coût des pièces qu’on propose. D’autant plus qu’on maintient nos tarifs. Ceux des abonnements sont les mêmes que l’an dernier. Ceux à la pièce, eux, ont légèrement augmenté." Chaque année, le CRAC’s fidélise plus de 200 abonnés.

071 260 364 www.cracs.eu ou info@cracs.eu