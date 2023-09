Sambreville: la bretelle du carrefour de Falisolle en direction de Tamines fermée dès le 11 septembre

Des travaux de terrassement par l’entreprise Ronveaux auront lieu la semaine prochaine sur le triangle du carrefour de Falisolle. Cet endroit accueillera prochainement le socle de l’œuvre monumentale à l’effigie des Têtards de Falisolle. Pour faciliter le chantier et préserver la sécurité des automobilistes, le bourgmestre de Sambreville, Jean-Charles Luperto, a ordonné la fermeture de la bretelle reliant la rue François Dive depuis Auvelais vers l’avenue des Français en direction de Tamines dès le lundi 11 septembre (en face du Delhaize). Il sera donc demandé aux automobilistes de simplement contourner cette bretelle plutôt que de l’emprunter. "Les mesures seront matérialisées via le placement de signaux “Déviation Tamines” grâce à des barrières nadar, des balises verticales striées et des lampes clignotantes", peut-on lire dans l’arrêté de police pris par le bourgmestre. Quant à la durée des travaux, celle-ci n’a pas été précisée.