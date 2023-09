Mauvaises odeurs chez Bruco à Auvelais: méconnaissance et problème de portes (vidéo)

Le directeur du site d’Auvelais n’a rien à cacher et a ouvert les portes du hangar abritant des milliers de tonnes de déchets. ©ÉdA-Vincent Lorent

Ce que certains Auvelaisiens reprochent à l’entreprise, c’est de ne pas automatiquement fermer les portes du hangar après le passage d’un camion qui dépose les déchets. En fonction de la direction du vent, les odeurs sont poussées en dehors du hangar et se retrouvent dans les jardins. Ce qui est pour le moins déplaisant, surtout en plein été à l’heure de l’apéro. "Je ne le cache pas, nous avons eu un problème avec nos portes automatiques. Nous demandons depuis de nombreux mois à une entreprise de les réparer mais celle-ci ne trouvait personne pour effectuer les travaux un samedi (NDLR: pour ne pas bloquer les deux entrées du hangar en semaine, moment où les camions apportent et emportent les déchets). Il y a eu du retard. Trop. La Commune nous a même envoyé un courrier à ce sujet. J’ai donc demandé à la société d’envoyer une équipe en semaine. Ils sont d’ailleurs occupés à installer des barrières équipées de feu de signalisation aux entrées (NDLR: c’était le cas ce mardi) . Les conducteurs de poids lourds ne pourront franchir les entrées que lorsque le volet sera totalement relevé et que le feu passera au vert. Dès qu’ils seront passés, le volet se fermera automatiquement."

Le nez du voisinage ne devrait donc plus être dérangé par les odeurs dès que l’installation sera en place. "Je travaille en tant que directeur de site depuis un an et j’ai toujours fait en sorte d’entretenir d’excellentes relations avec tous nos interlocuteurs comme la Commune, la police, les pompiers et le SPW."

Les poubelles, c’est autorisé

Autre élément, certains riverains se sont inquiétés de voir la présence de sacs-poubelle contenant des immondices sur le site. Stéphane Putzeys indique que le permis de Bruco autorise de trier et stocker tous les déchets non dangereux. "Je pense qu’il y a une méconnaissance de notre permis d’exploitation. Nous pouvons stocker et trier les poubelles de rue des citoyens en plus du bois, des métaux ou encore de l’amiante que nous pouvons uniquement stocker. Tous les déchets sont amenés dans notre hangar où un tri est en grande partie effectué par notre machine avant une dernière sélection, en bout de ligne, par nos équipes (voir ci-contre)." Certains riverains n’étaient vraisemblablement pas au courant de tous les types d’activités autorisées chez Bruco. Ils en ont désormais pris acte et n’hésiteront pas à prendre contact avec les responsables à l’avenir si nécessaire.

La toute première étape

Tous les déchets non dangereux, y compris les poubelles des citoyens, sont déposés dans le grand hangar de 320 m de long sur 70 m de large. En d’autres termes, ça représente 3 terrains de foot. "Si j’avais quelque chose à vous cacher, je ne vous montrerais pas notre ligne de tri automatisée", sourit Stéphane Putzeys. Les déchets déposés sont amenés par une grue dans la machine qui occupe la moitié du hangar. "Des aimants réalisent un premier tri. Puis la machine les sélectionne en fonction de leur taille et leur poids. C’est ensuite des souffleries qui permettent de séparer les déchets les plus légers, comme le papier, des autres. Un dernier tri est réalisé à la main par nos équipes en bout de ligne." Le verre, le plastique ou le bois sont ensuite entreposés dehors dans des boxes. "Les déchets sont ensuite récupérés par d’autres entreprises pour être recyclé. Nous ne sommes que la première étape d’un long processus."