Sambreville: les gens du voyage quitteront Auvelais le 18 septembre

Pour trouver un terrain d’entente et que la cohabitation se passe au mieux, une réunion a eu lieu ce mardi matin en présence de la Commune, les forces de l’ordre et le propriétaire. Le groupe, qui souhaitait rester 3 semaines sur les lieux, a accepté de revoir ses ambitions à la baisse. Une zone d’occupation a également été délimitée. "La discussion a commencé à 11h et s’est clôturée aux alentours de 14h, commente Denis Lisélélé, l’échevin en charge des gens du voyage. Un compromis a été trouvé: ils resteront sur le parking jusqu’au 18 septembre." Un accord qui permet, surtout, au propriétaire de ne pas devoir intenter une action en justice.

Ce n’est pas la première fois que les élus et force de l’ordre sont confrontés à ce phénomène. Raison pour laquelle la Commune a décidé, depuis plus de dix ans, de créer une aire dédiée aux gens du voyage. "Mais nous avons perdu beaucoup de temps car le lieu, rue de la Larronnerie à Auvelais, était pollué, ajoute l’échevin. Le projet est désormais sur les rails mais je ne peux vous donner une date précise pour l’inauguration."