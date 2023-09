Sambreville: une alliance à cinq partis pour 29 places sur la liste

Pour tenter de renverser la majorité absolue du parti socialiste, en place depuis 1977 à Sambreville, les partis de la minorité ont décidé de s’allier: Écolo, Les Engagés, le MR, Olivier Bordon et des socialistes et, enfin, DéFi. "Ce n’est donc pas une alliance de centre-gauche mais une alliance pluraliste, commente Amaury Alexandre, président de la fédération namuroise DéFi. Nous nous sommes réunis plusieurs fois et, petit à petit, nous nous sommes rendu compte que nous avions de nombreux points en commun. Nous voulons proposer une véritable alternative politique."