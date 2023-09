Sambreville : sondé par Bordon et… DéFi, Philippe Kerbusch reste fidèle

Au lendemain de la publication, Amaury Alexandre, président de la fédération namuroise de DéFi, nous a contactés. D’abord pour nous rappeler que les deux partenaires ne faisaient plus partie de DéFi et que, "Monsieur Kerbusch, que j’ai eu en ligne, me disait ne jamais avoir accepté de tirer ladite liste. Il y en a un des deux qui ne dit pas la vérité". Renseignements pris ce jeudi, les deux ex-DéFi sont sur la même longueur d’onde. "Après avoir discuté avec mon épouse, j’ai pris la décision d’accepter la proposition de Monique Félix, celle de tirer la future liste citoyenne. Au départ, je vous avoue, je n’étais pas sûr de continuer l’aventure politique." C’est également une discussion avec plusieurs personnes, dont Monique Félix, qui lui a fait changer d’avis. "Je n’oublie pas qui m’a tendu la main avant les élections de 2018 et qui m’a toujours été fidèle. J’ai, par contre, trouvé pour le moins incongru le coup de téléphone d’Amaury Alexandre. Je rappelle que j’ai été sommé de rendre mon mandat à DéFi. Je ne peux faire l’impasse sur les décisions prises par le parti en 2021."

"Il n’y a pas 85% de socialistes"

Il n’y a pas que DéFi qui a tenté de sonder le conseiller communal. "Olivier Bordon m’a contacté. Mon téléphone a sonné plusieurs fois. Je l’ai donc rappelé mercredi soir pour lui indiquer que je ne ferai pas partie de son alliance (NDLR : dont nous avons appris, fin de journée, que DéFi en faisait également partie!). Comment voulez-vous que mes idées de droite coïncident avec les siennes ?"

C’est donc à la tête d’une liste indépendante de droite que Philippe Kerbusch se présentera en octobre 2024. Le groupe ne sera-t-il pas trop isolé ? "Justement, je pense que nous serons la seule alternative pour le citoyen puisque les autres groupes seront de gauche ! À Sambreville, il n’y a pas 85% de socialistes. Nous aurons la chance aussi de ne pas proposer le programme rigide d’un parti. Je pense même que notre slogan, ça sera: “Pour une fois, on va vous écouter !” " Il ambitionne "de répondre à ce que les Sambrevillois demandent depuis 30 ans: de la propreté ainsi que des trottoirs et des routes en ordre. Il ne sera pas question, comme c’est le cas aujourd’hui, de se lancer dans 25 projets qui, au final, n’aboutissent pas. Nous utiliserons le budget à l’extraordinaire pour ce que les citoyens demandent." Les élections, à Sambreville, c’est parti.

Au PTB, la création d’une liste se précise pour 2024

Le Parti du Travail de Belgique présentera-t-il une liste à Sambreville après sa première tentative réussie à Namur ? C’est en bonne voie. "Nous arrivons au bout du processus démocratique en interne. La décision sera prise fin septembre, commente Anouk Vandevoorde, présidente provinciale du PTB Namur. Mais il est clair que nous souhaitons élargir notre présence." Si le parti souhaite se lancer sur le territoire sambrevillois, c’est parce que ses équipes sont prêtes. "Beaucoup pensent que, parce que Sambreville est un bastion socialiste, nous avons une chance. C’est un élément, c’est vrai, mais ça ne suffit pas. Nous devons avant tout nous assurer que notre groupe répond aux attentes des citoyens. Il doit également être capable de ramener les préoccupations de la rue au conseil communal et inversement. Nous ne voulons pas que, si nous obtenons des élus, ceux-ci s’enferment au conseil communal." D’après Anouk Vandervoorde, les citoyens sondés sont en faveur de la création d’une liste PTB. "La section sambrevilloise est très active. Lors des différentes rencontres, nous sentons qu’ils nous soutiendraient aux élections."