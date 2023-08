Tamines s’est souvenu du 22 août 1914 et des 383 martyrs de la place Saint-Martin

Ce jour-là, environ 600 hommes, femmes et enfants avaient été constitués prisonniers et emmenés vers l’église des Alloux. Les bientôt tristement célèbres “Martyrs de Tamines” ont ensuite été conduits sur la place et, à 20 h, un coup de sifflet a retenti. Deux fosses communes ont accueilli les corps. Ce n’est que plus tard que les familles ont pu inhumer les corps de leurs chers disparus dans le cimetière. Certains corps n’ont pas pu être inhumés, raison pour laquelle le cimetière est composé de nombreuses stèles. "C’est le cimetière d’un seul et unique jour, représentant un des faits historiques les plus sombres de l’histoire de la Belgique. Et le seul cimetière civil en Belgique dans lequel reposent, quasi uniquement, des victimes de la Première Guerre Mondiale. ", a déclaré Nicolas Dumont.