Sambreville : ça rameute un max autour de Bordon contre Luperto pour les élections

Mais ces derniers temps, le natif de Tamines relayait de plus en plus d’informations et événements en lien avec Sambreville sur les réseaux sociaux. Son retour est devenu un secret de polichinelle. "Pourtant, je suis parti avec la ferme intention de ne pas revenir car j’étais dégoûté de la manière de gouverner à Sambreville. Et puis, quand j’ai vu le nombre de messages que je recevais de citoyens au fil des jours, des mois, je me suis dit que ma place n’était pas ici dans le sud de la France. Je me rends compte aussi que j’ai pris goût à la politique et j’ai envie de faire évoluer Sambreville différemment. Depuis de longues semaines, je me consacre à mon retour en politique. Je travaille sur un programme basé sur la bonne gouvernance, la transparence et sur les volets sociaux, économiques du développement de Sambreville." Des rumeurs ont également circulé tout un temps à Jemeppe. "J’ai été contacté par le PS mais j’ai décliné l’offre car je suis profondément amoureux de ma commune."

Il est désormais clair qu’Olivier Bordon sera sur les listes des prochaines élections. Mais où ? Evidemment, ça ne sera pas avec le PS. "Je suis un réel démocrate et je compte apporter une alternative cohérente pour l’entité. J’entends dire que seul Jean-Charles Luperto est capable de gouverner. Avec la future liste citoyenne, je compte apporter une alternative démocratique cohérente et viable tant économiquement que socialement. Je souhaite faire entrer Sambreville dans une dimenson plus moderne, dynamique comme c’est le cas pour d’autres communes en province de Namur."

Une alliance centre-gauche

Il n’en dira pas plus sur ses futurs partenaires. "C’est trop tôt. Il devrait y avoir une conférence de presse fin octobre à ce sujet. La seule chose que je peux vous confirmer aujourd’hui, c’est mon retour à Sambreville et en politique."

Selon nos informations, de nombreux contacts ont été pris ces derniers mois. Une liste avec le groupe Écolo, les Engagés, une personne du MR et quelques socialistes est sur les rails. Une alliance de centre-gauche dans le but de renverser la majorité absolue socialiste. D’autres contacts nous indiquent que pour parvenir à titiller le parti de Jean-Charles Luperto, ils n’ont pas d’autres choix que celui de s’unir. Une façon de faire qui rappelle les précédentes élections à Jemeppe ou encore à Dinant.

Si Olivier Bordon ne veut pas en dire plus sur ses prochaines affinités politiques, il promet de ne pas revenir à Sambreville dans un esprit de vengeance. Mais il ne se présentera pas pour jouer dans la cour de l’opposition. "Je n’éprouve aucune rancœur. Je veux juste apporter une vision différente et relancer le débat démocratique dans ma ville. J’aimerais œuvrer pour l’amélioration du bien-être des citoyens en gardant mes valeurs de gauche."

Cette alliance de différentes couleurs et d’idées doit encore s’accorder pour proposer un programme cohérent aux citoyens. Selon nos informations, il ne s’agira pas d’un anti-PS ou anti-Luperto mais un programme réalisé et pensé pour Sambreville. De là à réussir à faire changer l’électeur de bord ? La dernière alliance, entre le MR et le CdH, Sambr’en Mieux, avait explosé en plein vol quelques mois avant les élections.

Coup de sonde dans les autres partis

Si Écolo se refuse à tout commentaire, les Engagés ne disent pas non à une liste citoyenne. Que deviendra le MR&Citoyens ?