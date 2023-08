Sauf exceptions, les feux d’artifice à Sambreville, c’est fini

Dans le cadre du bien-être animal, les élus ont longuement débattu pour aboutir à cette décision: l’utilisation de feu d’artifice, toutes catégories confondues, sera interdite sauf le 21 juillet, la nuit du 24 et 25 décembre et, enfin, du 31 décembre au 1er janvier. "Une dérogation par le bourgmestre reste possible en cas d’événement public, et non privé, avec dossier de sécurité réalisé avec les pompiers, commentait Denis Lisélélé, échevin en charge du Bien-être animal. Des exemples: le carnaval, la cavalcade…" Conséquence, un particulier ne pourra donc plus faire détonner ces milliers de couleurs dans le ciel sur un lieu privé à l’occasion d’un événement festif tout au long de l’année sauf aux dates citées précédemment. Il n’y aura pas de possibilité, non plus, de dérogation.