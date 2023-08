Auvelais: les travaux reprennent, la navigation interrompue

Ce chantier veut y remédier et consiste, détaille un communiqué du Service Public de Wallonie – Infrastructures à approfondir la zone la moins profonde de l’écluse, changer les portes et remplacer les vannes qui servent au remplissage de l’écluse.

Une fois ces travaux terminés, il est encore prévu d’achever sous eau l’approfondissement de l’arrière-radier (dalle située à l’aval de l’écluse, au début du mois d’octobre).

Ce chantier est d’une importance capitale puisque, avec la construction prochaine du canal Seine-Escaut (subsidié à 40% par l’Europe) en France et la connexion de la Meuse et de la Sambre namuroise au bassin de la Seine, une augmentation du trafic fluvial est attendue, ainsi qu’une augmentation de la proportion des plus grands bateaux. Par ailleurs, le respect des engagements wallons en matière de réduction des gaz à effet de serre passe également par une augmentation du trafic fluvial.

Pour rappel, le chantier de l’écluse d’Auvelais a débuté au mois de mai 2021.