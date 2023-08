Sambreville: deux réclamations contre le projet de l'aire sécurisée de camping-cars à Auvelais

Plusieurs citoyens ont consulté le dossier. L’enquête publique a récolté deux observations, réclamations. Elles portent avant tout sur la crainte des habitants d’observer une recrudescence de vols alors que le site sera clôturé et ouvert uniquement à celles et ceux qui loueront un emplacement. Le projet prévoit également une zone de relais fluvial pour les bateliers et une halte vélo le long de la Sambre grâce à un ancien subside de 6 millions€ du Commissariat général du tourisme (CGT).

Avant d’envoyer le dossier au fonctionnaire délégué de la Région, la Commune, et plus précisément le collège, a dû se prononcer sur… son projet. L’avis a évidemment été positif. C’est ensuite la Région qui statuera sur la demande de permis. La réponse est attendue avant la fin de l’année 2023.