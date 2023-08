Sambreville: la rue Dr  Romedenne et la N930, artères principales, libérées le 4 septembre (Vidéo)

La bonne nouvelle, c’est que le chantier de cette troisième phase (sur cinq) est sur la fin. Les panneaux de signalisation indiquent d’ailleurs la date butoir du vendredi 1er septembre. "C’est la date minimum, précise Stéphane Dupont, chef de projet au SPW. Pour le lundi 4 septembre, au plus tard, la voirie sera à nouveau libre d’accès. La vitesse sera limitée à 30 km/h. Quant à la voirie en contrebas du pont, en face des habitations et des commerces, les travaux seront clôturés aux alentours du 10 septembre. Il y aura toujours des places de parking tandis que les trottoirs seront plus larges que par le passé. À noter que le futur Boulevard de l’Europe, la nouvelle appellation des Glaces Nationales, restera fermé à la circulation traditionnelle."

Les usagers de la route prendront donc leur mal en patience. Si certains risquent de marmonner à l’encontre du SPW, le chef du projet défend ses équipes. "Le boulot abattu depuis fin juin est titanesque et très technique. Malgré la météo et les congés du bâtiment, il y avait huit à dix ouvriers chaque jour sur le chantier. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour respecter les délais, à savoir les dix semaines avant d’ouvrir la voirie."

Plusieurs déviations

Que la rue Dr Romedenne accueille à nouveau des véhicules le 1er ou le 4 septembre, la rentrée sera chahutée sur les routes pour celles et ceux qui déposent leur enfant en voiture pour rejoindre le collège Saint-André, rue des Auges, et son site du Voisin, rue des Glaces Nationales. "Plusieurs déviations ont été mises en place, commente Nicolas Dumont, échevin des Travaux. Le parking du site du voisin sera accessible depuis Auvelais grâce à une déviation à partir de la rue Félix Protin. Pour le collège Saint-André, tout dépend d’où viennent les automobilistes. Il est possible d’arriver à l’école depuis la N98, de prendre la sortie Falisolle et de tourner à droite au carrefour, rue François Dive. Au final, il n’y aura qu’une semaine de déviation. Une semaine de patience et de tolérance avant de pouvoir reprendre ses habitudes et, surtout, découvrir une toute nouvelle voirie. Elle en avait besoin puisqu’elle datait des années 70."

Fin des travaux en 2024

Après la rue du Dr Romedenne, le SPW s’attaquera à la phase 4, à savoir la dernière partie du futur Boulevard de l’Europe toujours fermée à la circulation. Celle entre le rond-point du pont et le giratoire en face de l’ex-site Saint-Gobain. "La circulation sera fermée, indique Stéphane Dupont. Ce n’est qu’à partir du mois de décembre que la rue sera, sauf exception, entièrement ouverte."

La phase cinq, à charge de la Commune, concernera le réaménagement du parking du site du voisin du collège Saint-André. "L’objectif est de le transformer pour offrir une plus grande visibilité sur la façade de l’école (NDLR: le parking est entouré de murs), ajoute Nicolas Dumont. Le parking sera réservé en journée à celles et ceux qui fréquentent l’école et, en soirée et en dehors des périodes scolaires, aux riverains. Nous espérons que tout le monde jouera le jeu."

La date de fin d’un des chantiers les plus importants de Sambreville est fixée au mois de mai 2024. "Ces travaux étaient plus que nécessaires et apporteront, sans aucun doute, une plus-value pour tout le territoire", conclut l’échevin.