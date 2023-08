Sambreville : un "back to school" pour les journées vertes à Velaine

Le dimanche, c’est une nouveauté. Elle est ouverte aux petits et grands. C’est une journée "back to school" où l’idée est que chacun puisse profiter à fond des derniers moments avant la rentrée de 13h à 22h. Il est question de slam (atelier et spectacle), de la capoeira, des poneys, des grimages et châteaux gonflables. Les activités proposées sont tout gratuites avec la possibilité de se restaurer à prix démocratique.