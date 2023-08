Tamines: une semaine de remédiation pour revenir au top à l'école

Les évaluations des deux premières éditions étaient très positives. C’est donc sans surprise, cette année encore, que l’ASBL Excepté Jeunes et la Commune de Sambreville se sont unies afin de proposer ce programme dédié à la lutte contre le décrochage scolaire et social.

Pendant cinq jours, plus d’une trentaine d’élèves allant de la 6e primaire à la 5e secondaire ont été immergés dans un environnement stimulant, combinant sessions de remédiation et activités enrichissantes. Pour rappel, ce projet avait été mis en place par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le but de soutenir les élèves en difficultés et de les préparer pour la rentrée scolaire. "La semaine était organisée selon un principe équilibré de 50% de temps consacré à la remédiation scolaire et 50% à des activités sportives, artistiques et culturelles. Les matières clés telles que le français, les mathématiques, les sciences et les langues étaient ciblées pour la remédiation et le soutien scolaire", a expliqué Zuhal Altinbilek, la directrice d’Excepté Jeunes.

Une confiance en soi renforcée

Une particularité de cette initiative est l’encouragement fait aux élèves de se fixer des objectifs personnels. Ainsi, chaque participant a rédigé le premier jour de son arrivée des objectifs pour la semaine, ce qui a permis à l’équipe d’encadrement d’identifier les besoins, tout en mettant l’accent sur les réalisations positives. Les progrès réalisés ont été suivis de près, et, au fur et à mesure que les objectifs étaient atteints, un réel sentiment d’accomplissement et de confiance en soi grandissait parmi les jeunes participants.

En plus de la remédiation scolaire, les participants ont également eu l’occasion de découvrir des activités variées. La semaine s’est terminée en apothéose par une sortie mémorable à l’Euro Space Center, en lien direct avec les sciences, l’une des matières abordées dans le cadre du projet. Cette sortie a permis aux élèves d’explorer le monde de l’espace de manière ludique et éducative. Tout au long de cette semaine intensive, l’équipe pédagogique n’a pas manqué d’évaluer le travail de ces jeunes et a constaté des résultats très positifs. "Ce bilan renforce notre volonté de revenir l’an prochain pour une nouvelle édition", a conclu Zuhal Altinbilek.