Sambreville: les Molons en concert au moulin des Golettes

Le public sambrevillois n’a pas manqué cette occasion de découvrir cet ancien moulin à vent, classé monument historique voici 35 ans, et bien entendu de voir et d’entendre les Molons. "Nous avons accueilli beaucoup de monde, sans doute pas loin de 250 personnes, expliqu Alain Dumont, le président de l’association des Amis du Moulin des Golettes. Un moulin, ce n’est pas extensible à la demande et l’équipe qui a accueilli les visiteurs et servi les boissons s’est parfois sentie un peu à l’étroit, mais toute l’après-midi s’est déroulée dans la bonne humeur."

Au programme de ce concert, des chansons attendues par le public comme La P’tite Gayole et Li Bia Bouquet étaient bien entendu présentes. Ce dernier morceau a par ailleurs été interprété en chœur par le public. Voilà une bonne répétition pour les Molons en vue des prochaines fêtes de Wallonie.