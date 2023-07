David Boriau, l’autre faiseur de BD western de Sambre Town : "Wanted dead or alive", c’est un bon début

"L’album s’est offert un très bon démarrage. Un tome 2 est fort possible, se réjouit Hamster étincelle (son totem scout). C’est Steven, le dessinateur, qui est venu me chercher, il voulait un projet avec mon type de narration, entre cinéma et manga. Comme je savais qu’il avait toujours voulu faire un western, je lui fais une proposition avec les codes de Tarantino et Sergio Leone. "

©Boriau/Dhondt chez Drakoo

Un héros inédit et crucial

Et là où on a vu et revu des cow-boys (solitaires ou non), des shérifs, des hors-la-loi, des prostituées et même des croque-morts, le Sambrevillois a suivi la piste de ceux qui ont souvent fait un nom à ce petit monde, dead or alive, mais sont restés dans l’ombre: les portraitistes et auteurs des avis de recherche. "C’est une question que je me suis toujours posée en regardant les films de western: mais qui fait ces affiches et comment ont-ils pu réaliser ces portraits alors que le modèle est en fuite ? Qui les imprime ? Sur quelle base, choisit-on le montant des récompenses et pourquoi mort ou vif ? C’est la première chose qui m’est venue en tête au moment de commencer cette histoire. "

L’auteur a surtout laissé parler son imagination en créant Dull, un jeune Cheyene en quête de vengeance après que sa tribu a été massacrée. "C’est le seul ado de l’histoire et le seul personnage entretenant un vrai lien spirituel." Un as du dessin, capable d’y mettre un sacré supplément d’âme. "La magie est subtile, le dessin sert de boussole. De manière très cohérente avec la culture cheyenne."

©Boriau/Dhondt chez Drakoo

Avec Oscar Carjat, photographe itinérant, Dull se met ainsi au service des autorités locales. Ils suivent les traces des hors-la-loi et recueillent les dépositions qui permettent à Dull de croquer les portraits-robots. La présence du duo n’est pas forcément souhaitée dans ces contrées où le Mal a pris le dessus.

©Boriau/Dhondt chez Drakoo

" Que ce soit par rapport à leur boulot ou leur ethnie, ils ne sont pas les bienvenus. Je ne facilite pas la tâche de mes personnages. C’est une histoire sur le racisme sous toutes ses formes, et le simple fait de dénigrer ce qu’on conçoit comme différent quand on est un homme blanc: l’étranger, la femme, la culture, le statut… L’ironie ? Le méchant a perdu tout ce qui le définissait en tant “qu’homme blanc” aux yeux d’un raciste. " Le règlement de comptes commence là, bang !

Indémodable et inépuisable ?

Si, au cinéma, le genre s’amuse à partir et à revenir, le western reste toujours bien ancré, indémodable, en bande dessinée. "Il est le fondement du concept du (super-)héros, conçoit David Boriau. On le retrouve dans ce qui fait le succès du manga, le simple principe du face-à-face, du duel… En BD, je crois que le western n’a pas encore développé pleinement son aspect musical. Ce que j’ai tenté avec beaucoup d’humilité. "

©Boriau/Dhondt chez Drakoo

Avec du Morricone dans les oreilles, David a laissé beaucoup de place aux ambiances et aux actions spectaculaires du dessinateur Steven Dhondt, totalement à son affaire. " La BD, c’est l’art de l’image. Le silence est aussi, si pas plus, important que les dialogues !"

La touche Boriau-Dhondt ? "Le fantastique, des sales gueules et des personnages définis par une particularité originale (voire délirante), une souffrance marquée chez les héros et une histoire au galop… qui correspond aussi au style “en mouvement” de Steven." Sans oublier, à certains moments déterminants, de lâcher les chevaux de la violence. "J’y vais avec un certain plaisir, c’est décomplexé, très cohérent avec l’univers et thérapeutique… Je comprends tout à fait Tarantino !"

Wanted – Portrait de sang, Éditions Drakoo, 104p., 18,90 €