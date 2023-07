Éleveurs hors du commun: des maine coons à Sambreville, "les plus chiens de tous les chats" (vidéo)

Les grandes oreilles pointues et les poils mi-longs sont caractéristiques des maine coons. ©ÉdA – Florent Marot

Ingrid Pissoet en est fan et les connaît sous toutes les coutures depuis qu’elle a commencé l’élevage en 1998. "Les chats me fascinent, ils font partie de mon équilibre. L’aventure a débuté quand mon mari m’a offert un sacré de Birmanie, explique-t-elle. De là, je me suis lancée dans l’élevage. J’ai fait une pause entre 2004 et 2008 le temps d’avoir mes enfants. Quand j’ai recommencé, j’ai opté pour le maine coon car je voulais un félin aux poils mi-longs et avec un caractère assez affirmé. J’aime sa prestance, son allure et son côté attachant."

Pour elle, le maine coon est "le plus chien de tous les chats" car il est affectueux, câlin, jouette, curieux, espiègle, complice… les qualificatifs ne manquent pas ! "C’est un géant tout doux. S’il est bien sociabilisé, c’est un vrai compagnon de vie qui aime les interactions et ne craint pas l’être humain, ajoute-t-elle. Ces chats sont très intelligents, on peut leur apprendre des tas de choses. De plus, ils s’entendent super bien avec les enfants et s’adaptent à la présence d’autres animaux."

Cinquante nuances de robes

Ulrich, Ulysse, Passoa, Shiro, Twix… ils sont une quinzaine, adultes et bébés, à être confortablement installés dans sa chatterie, au dernier étage de sa vaste demeure. "Ulysse fait partie de ceux qui ne sont pas à vendre. C’est un mâle reproducteur, indique Ingrid, en nous présentant ses félins. Quand ils vont dans une famille, ils sont complètement vaccinés, pucés et vermifugés. Tous les tests génétiques sont effectués lorsqu’ils partent pour la reproduction. Ils sont donc tout à fait sains."

Ingrid adore la complexité génétique et travailler sur les couleurs rares. Dans son élevage, évoluent des black silver ticked mais aussi un red silver shaded (roux) ainsi que des blue ou black smoke tortie. Les nuances de leurs "robes" sont multiples. "Leur prix évolue selon la rareté de la couleur et si c’est pour la reproduction ou non, poursuit Ingrid, avec une femelle aux yeux bleus dans ses bras. Ça commence à partir de 1600€ et ça peut atteindre 8000 à 10 000 €. Parfois, on me dit que c’est cher mais je peux vous assurer que la qualité est là et que c’est notamment pour cette raison que l’on vient chez moi." Ingrid et ses chats participent aussi à des concours. "Quand les parents remportent des titres, les chatons ont une valeur supérieure", dit-elle.

main coon ©ÉdA – Florent Marot

Ingrid ne laisserait pour rien au monde ses petits protégés à n’importe qui. "Si quelqu’un est intéressé par un maine coon, cela passe toujours par une rencontre car on peut déjà observer la relation qui naît entre la personne et un des chats. En parlant avec elle, je peux également me rendre compte de l’intérêt réel qu’elle éprouve pour l’animal. Ça ne doit pas être un caprice, confie-t-elle. De cette façon, j’effectue un tri. C’est également une question de feeling. Et bien sûr, en fonction du mode de vie de ces personnes et du caractère de mes chats, je vois si ça va coller ou pas. Il faut que l’humain soit autant attiré par le chat que le chat par l’humain, qu’une synergie se crée." Le bouche-à-oreille semble bien fonctionner et Ingrid à des clients d’un peu partout.

Dialoguer avec son chat

Une fois qu’il a trouvé son foyer, le maine coon a besoin d’un grand espace de vie confortable, d’une litière adaptée et d’un brossage régulier vu la longueur de ses poils. Cette race de chat demande d’y consacrer du temps. "Avoir des moments de jeux et de tendresse, c’est très important. Il ne faut pas hésiter à parler avec son maine coon. Il vous répondra ! Il aime dialoguer avec ses maîtres par des sons qui ressemblent plus à des roucoulements qu’à des miaulements." Ingrid préconise une alimentation équilibrée, riche en protéines, pauvre en glucides et si possible, fraîche une fois par jour.

Ingrird Pissoet est éleveuse de chats depuis 25 ans et est passionnée par les maine coons. ©ÉdA – Florent Marot

Les heureux adoptants et les éleveurs peuvent compter sur la formation d’Ingrid en psychologie et comportementalisme félin pour recevoir de précieux conseils. "On me contacte pour résoudre toutes sortes de soucis: malpropreté du chat, stress, anxiété, dominance, etc. C’est souvent l’humain qui provoque les problèmes chez le chat car il ne respecte pas toujours ses besoins. Il doit alors modifier les conditions de vie du félin, c’est la clé !" Envie de craquer pour ces adorables boules de (longs) poils ? Ingrid invite qui veut à venir les rencontrer dans sa chatterie.

info@zenneko.be. Site web: www.lavertetsavorite.com. Téléphone: 0476 91 73 43.