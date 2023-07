À Sambreville, des plaines pendant pratiquement tout l'été

Sambreville est dès lors en mesure de proposer des plaines pratiquement tout au long des deux mois d’été. "Nous adapter à cette réforme tout en continuant à contribuer à l’épanouissement personnel et éducatif des enfants était primordial pour notre ASBL", indique Zuhal Altinbilek, la directrice d’Excepté Jeunes.

Cinq jours de formation pour les animateurs

Les activités proposées tiennent compte des divers aspects de l’épanouissement des participants. C’est ainsi qu’il y aura des jeux, des sports et des sorties en plein air, mais aussi des activités d’animation et d’expression. Enfin, l’intégration sociale des enfants est encouragée en favorisant le respect des différences et en veillant également à ce que les enfants apprennent les valeurs de la citoyenneté et de la participation.

Les jeunes animateurs engagés pour ces plaines ont bénéficié d’une formation dispensée par l’équipe d’Excepté Jeunes. Cet apprentissage (trois journées complètes suivies d’un week-end entier) avait pour objectif de les préparer à animer les enfants, tout en développant chez eux des valeurs telles que la tolérance, la coopération, l’engagement, la bienveillance ou encore la responsabilité. Furent notamment abordées les notions de Communication Non Violente (CNV) et de Discipline positive pour communiquer et gérer les conflits de manière positive.

Pour les enfants de 3 à 14 ans

Cette année, en raison de travaux au château Soupart de Tamines, la plaine de vacances a été déplacée dans les locaux de l’athénée royal de Tamines. Les enfants y bénéficient d’espaces intérieurs et extérieurs propices à l’organisation d’activités variées. Les thèmes choisis cette année sur l’ensemble des sites (Tamines, Velaine et Arsimont) tournent autour de L’été de la découverte, du cirque, de la nature, de la musique ou encore du voyage.

Les plaines accueillent chaque jour des enfants et des jeunes âgés de 3 à 14 ans, les frais de participation s’élèvent à 4.50€ par jour et par enfant pour les habitants de Sambreville et 6 € par jour et par enfant hors Sambreville.

Il reste de la place

Au total, environ 270 enfants sont accueillis chaque jour, encadrés par une équipe de près de 60 animateurs. Ces animateurs sont soutenus par l’équipe d’Excepté Jeunes qui fournit un soutien pédagogique tout au long de leur mission.

Le service de ramassage gratuit en car est proposé aux parents et un repas chaud est fourni à chaque enfant le midi. Sans oublier la sortie prévue au Lac de Bambois, offrant aux enfants une journée de détente et d’amusement dans un cadre différent.

Les incontournables fêtes des plaines seront également organisées durant la semaine du 24 au 28 juillet, promettant aux enfants et aux familles des moments de joie.

Il reste des opportunités d’inscription disponibles à certaines dates. Infos: 071 71 19 35 ou animation@exceptejeunes.be