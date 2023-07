Sambreville: le nouveau giratoire de Tamines, une galère pour certains poids lourds

La situation a mené un internaute à interpeller publiquement sur Internet le bourgmestre, Jean-Charles Luperto. "En 2020, la Commune a installé un rond-point transitoire en accord avec le Service public de Wallonie, la police et le TEC, commente Nicolas Dumont, échevin des Travaux. Après trois ans, cette phase de test s’est clôturée sur un bilan positif. Tous les signaux étaient au vert, même au niveau du TEC. Le SPW a alors proposé de prendre à sa charge la mise en place d’un giratoire définitif et la réfection des trottoirs pour la somme de 130 000 €. L’occasion était belle de définitivement sécuriser les lieux. Ce qui a été fait il y a quelques mois."

Un problème de stationnement

Depuis lors ce rond-point fait désormais partie de la vie des automobilistes qui passent par ce coin de Tamines. Si ces derniers ne semblent pas s’en plaindre, force est de constater que certains conducteurs de camion, poids lourd ou autocar éprouvent des difficultés à faire le tour complet du nouveau giratoire. "D’abord, il faut rappeler qu’il est permis de rouler sur les bordures à l’intérieur du rond-point. Ensuite, malheureusement, certains automobilistes se garent un peu n’importe où…" Ce qui pose problème, c’est que des conducteurs stationnent leur véhicule aux niveaux des nouveaux trottoirs pour se rendre aux commerces dans les alentours. Ce qui réduit drastiquement les marges de manœuvre et qui n’est pas permis. "Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons reçu aucune plainte ou observation des utilisateurs dont le TEC", souligne Nicolas Dumont.

Du côté du SPW, maître d’ouvrage, le porte-parole indique qu’aucun aménagement supplémentaire n’est prévu sur ce lieu. "Les gens doivent comprendre qu’ils ne peuvent pas se garer à l’intérieur du giratoire, commente Serge Toussaint. Pour le reste, aucun élément ne remet en question l’installation de ce dispositif."

Enfin, pour conclure, l’échevin des Travaux de Sambreville souligne que la sécurité s’est améliorée ces dernières années entre l’avenue du Président Roosevelt et la rue du Roi Albert, à proximité des commerces et de l’école. "Le passe pour piétons dans le tournant a été déplacé et sécurisé. Un changement qui était demandé depuis… 20 ans." Et la sécurité des piétons, des enfants, c’est ça le plus important.