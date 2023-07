PurePlastics à Auvelais: des petites billes sans danger pour l'environnement

Pour bien comprendre l’activité de recyclage de cette PME, fondée en février 2022 par Jean Collin et Ivan Rottiers, la spécialiste de l’équipe nous dispense gracieusement une leçon sur la diversité des plastiques, tous sous-produits de l’industrie pétrolière, et tous saupoudrés dans nos vies quotidiennes.

Ça crève les yeux: le plastique est partout présent, sous une multitude de formes et de composants, à en avoir un vertige quant à leur filière respective de recyclage et filer une indigestion à ceux que la chimie rebute.

D’abord, il y a le polyéthylène et le polypropylène, qui flottent à la surface de l’eau. Suivent le polystyrène (les cintres et les pots à fleurs etc), le polycarbonate (les pales d’éoliennes et les habillages de PC etc), le polyamide (le nylon). Les applications quotidiennes sont infinies. On peut encore citer le polychlorure de vinyle, le célèbre PVC.

PurePlastics a investi plus de deux millions dans l’achat d’un bâtiment de quelque 4500 m2 sur l’ex-site de Saint-Gobain, et d’une ligne de recyclage. Ses plastiques-cibles ? Les emballages à base de polyéthylène et de polypropylène, à haute densité. À titre de comparaison, un bac de bières, obtenu par injection et non par extrusion (càd façonné à haute température), est constitué de plastique à faible densité. "Ici, explique encore la spécialiste, nous ne recyclons que les plastiques ayant le même MFI, ou Melt Flow Index, qui désigne l’indice de fluidité à chaud, ou viscosité, du plastique." Passionnant.

Fondée en février 2022 par Jean Collin et Ivan Rottiers, l'entreprise PurePlastics s'est installée sur l'ancien site industriel de Saint-Gobain, rue des Glaces nationales à Auvelais. Un investissement de plus de 2 millions d'euros. ©Pierre Wiame

Les copeaux terminent leur course par la phase d'extrusion, un procédé de fabrication (thermo)mécanique qui consiste à porter les copeaux à une température de plus de 200 degrés. En bout de ligne, le plastique usagé finit transformé et recyclé en microbilles. Il redevient une matière première, selon le principe de l'économie circulaire. ©Pierre Wiame

Déchiquetés, broyés, triés et lavés, les copeaux de plastique suivent une ligne de recyclage installée dans 4500 m2 d'un ancien bâtiment de l'ex-site verrier de Saint-Gobain. ©Pierre Wiame

Une entourloupe ?

Au dernier conseil communal, PurePlastics a fait l’objet d’une question supplémentaire posée par l’élu Écolo Jean-Luc Revelard, relayant des inquiétudes de riverains quant au fait que la société a récemment sollicité un permis d’environnement de classe 1. Une démarche pour laquelle une enquête publique, clôturée le 15 juin, a été diligentée. Qui a par ailleurs obligé les deux chefs de la PME à tenir une réunion d’information préalable, qui a eu lieu en septembre 2022, et à faire réaliser une coûteuse étude d’incidences (sur l’environnement).

L’écologiste a supputé une manœuvre de manière à endormir la vigilance du voisinage: PurePlastics n’aurait-elle pas d’abord sollicité un permis de classe 2, lors de sa création en février 2022, pour minimiser l’impact réel sur l’environnement, digne d’une classe 1, de ses activités de recyclage ? Car qui dit classe 1 dit produits potentiellement dangereux.

L’épithète a fait tressaillir les riverains, déjà échaudés par les lourdes activités de recyclage de l’entreprise Bruco, qui amène sur le site au moins 250 poids lourds par jour et génère des blindes de poussières.

Ce mercredi matin, le cofondateur de PurePlastics, Jean Collin, a ouvert son entreprise en toute transparence. "Nous ne sommes pas des bleus en matière d’activité industrielle et de sécurité", expose-t-il.

Avant d’être dans le plastique, lui et son associé Ivan Rottiers ont créé une société experte dans le négoce de lubrifiants spéciaux pour l’industrie, notamment alimentaires et biodégradables.

Cherchant à convaincre, ce citoyen de Meux, et fils de boucher, passe en revue les machines de la chaîne de recyclage, du broyage au triage (par densité), en passant par le lavage, le séchage et enfin l’extrusion. "À partir de ces déchets, nous re-fabriquons une matière première, sous forme de minuscules billes qui serviront à refaire du plastique. Nous sommes en plein dans l’économie circulaire", complète-t-il. On parle de regranulation des copeaux plastiques.

Il insiste : l’outil respecte l’environnement à toutes les étapes de la ligne. "Les eaux de lavages, et les boues résiduelles, sont évacuées et traitées dans les bonnes filières".

Le chef d’entreprise est formel: ni entourloupe autour de la récente demande de permis de classe 1 ni dangerosité de l’activité. "Nous avons effectivement commencé l’activité avec un permis de classe 2, sachant qu’obtenir un permis de classe 1 prendrait au minimum un an. Mais nous devions commencer à travailler sans délai." Que recouvrent ces supposés produits dangereux ? Il s’agit d’éventuels résidus de liquides dans les emballages de plastique dur. "Du mazout est dangereux, de même que de l’eau de javel. Mais, si danger il y a, c’est pour le personnel. D’ailleurs, on n’accepte pas tout. Il y a un strict cahier des charges à respecter."

Jean Collin rassure à tout-va, prêt à décrypter tout le process industriel pour en démontrer l’absence de nocivité sur l'environnement. "Il n'y a ici strictement rien à cacher."

Sur le vol NyLon

Le nylon, ou polyamide, est une matière synthétique chimique dérivée du pétrole. Inventée en 1935 par un chimiste américain Wallace Carothers, elle est commercialisée sous la forme de bas à partir de 1939 aux États-Unis. Selon Winnie Versmissen, l’Américain chargé de commercialiser le produit rechignait à évoquer ce produit féminin révolutionnaire par son nom scientifique : polyamide, ce n’est pas sexy. Se trouvant sur le vol New York Londres, il aurait contracté ces deux métropoles. Le NyLon était né.

Classe 1 = 8-10 emplois

Actuellement, PurePlastics emploie 4 employés. Avec le permis de classe 1, l’entreprise pourrait monter à 10 équivalents temps plein.

L’avenir devant elle

Selon les deux entrepreneurs, Jean Collin et Ivan Rottiers, l’Europe ne dispose pas encore assez d’unités de recyclage de plastique. Or, l’Europe, disent-ils, dès 2025, imposera par circulaire aux fabricants d’emballages d’incorporer au moins 30 % de matières plastiques recyclées, ce qui promet un bel avenir à PurePlastics.

90 % des clients de PurePlastics sont basés en Europe. 80 % de la production est vendue à des producteurs d’emballages plastiques.

Un ballet de poids lourds

Dans sa question, l'élu Ecolo Jean-Luc Revelard a épinglé l'accroissement du charroi rue des Glaces Nationales, qui deviendra, avec les rues Docteur Romedenne et Val de Sambre, le futur et grand boulevard de l'Europe. Le nombre de camions acheminant le plastique à recycler chez PurePlastics est évalué à plus ou moins 8 par jour, ce qui est insignifiant à côté du trafic de l'entreprise voisine Bruco, spécialisée elle dans le recyclage de nombreux déchets. "En contextualisant les choses, on se rend compte que c'est une couche supplémentaire au trafic industriel existant, qui plus est sur une nouvelle voirie appelée à devenir un symbole fort de l'entrée de ville", a souligné Jean-Luc Revelard. Plus inquiétant est le problème de sécurité que pose un trafic aussi élevé de camions. Or, ce boulevard de l'Europe comprendra à terme un axe cyclable reliant Moignelée et Auvelais.