La première rue du Dialogue social est née, à Sambreville

Le collège a en effet phosphoré pour baptiser quatre nouvelles voiries. Des choix qu’elle a soumis à l’approbation du conseil communal et qui ont donc un tantinet amusé la galerie par leur caractère social et politique (de gauche). Trois de ces voiries ne figurent même pas dans le domaine public puisqu’elles se trouvent à l’intérieur de l’ancien site industriel de Saint-Gobain, qui se repeuple çà et là d’entreprises. Le député bourgmestre Jean-Charles Luperto y voit d’ailleurs, et à raison, une résurrection économique digne d’une résilience post-industrielle.

Pourquoi donner des noms à des rues privées qui n’en sont pas vraiment ? Il se fait que, au quotidien, des facteurs doivent livrer dans cette nouvelle pépinière d’activités nombre de courriers et de colis. Des destinataires qui ne sont pas aisés à trouver quand le livreur ne vient qu’occasionnellement. Bpost a donc demandé à l’administration sambrevilloise de lui faciliter la tâche en baptisant ces rues.

Pareil dans une tout autre voirie, au bout de Velaine, laquelle ressemble plutôt à un chemin. Plutôt humble. Deux maisons seulement pour la border. Mais l’absence de nom pose problème à BPost comme aux rares riverains. Comme ce chemin conduit au cimetière, le collège a imaginé une dénomination qui n’est pas sans logique puisqu’elle fait directement référence à l’occupation des morts allongés en ce jardin ou qui s’y trouvent réduits en urnes funéraires. Ils s’y reposent.

Le chemin du repos éternel

Il est ressorti du brainstorming collégial l’audacieuse dénomination suivante: Le Chemin du Repos Éternel. C’est poétiquement imagé, neutre, laïque. Tout le monde s’y retrouverait. Certes, elle pourrait rappeler aux vivants qui s’y aventurent la grande faucheuse et leur funeste destin. Rappelons qu’il existe pire ailleurs, comme le Chemin des morts. Si la minorité a bien rigolé, elle a demandé au collège de revoir sa copie. Il y a peut-être mieux à trouver pour ceux que la mort angoisse. Requête acceptée.

Par contre, les dénominations des trois autres voiries situées à l’intérieur du site de Saint-Gobain ont été acceptées, majorité contre minorité. Écolo s’est abstenu.

Demain, les gens pourront y adresser du courrier à X ou Y ayant ses bureaux, magasins ou ateliers rue des Anciennes Glaceries, rue de la Résilience territoriale ou encore rue du Dialogue social.

Consultée à propos de celles-ci, la Commission royale de Toponymie a marqué son accord mais à titre exceptionnel. En général, ont-ils écrit à l’administration, ils déconseillent vivement les dénominations de type abstrait ou connoté politiquement. "Nous ne les acceptons que dans la mesure où elles désigneront des voiries dans un site industriel", précise la missive.

Une autre voirie, autrement plus emblématique, va changer de nom. Le collège projette de débaptiser les rues des Glaces nationales, Val de Sambre et Dr Romedenne au profit d’une seule et unique dénomination, plus prestigieuse et plus ronflante: le boulevard de l’Europe.

Pourquoi si peu d’originalité là ? Parce que la réfection et la reconversion de cet axe important a été saupoudré d’argent européen, les fameux Fonds Feder. Le MR ne cautionne pas l’idée, "parce que les riverains de ces rues ont des cartes de visite, du papier à lettre, de la publicité qu’ils vont devoir mettre au rebut", a regretté Samuel Barberini. Tout ça à l’heure du mail quand même.

J.-Ch. Luperto a défendu ces choix. Le dialogue social, que l’on soit de droite ou de gauche, il est sacré en Wallonie. Quant à la résilience économique du site de Saint-Gobain, elle crève les yeux.