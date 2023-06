Je Cours pour ma forme à Sambreville: la convivialité à tous les niveaux

"Avant le début des vacances, il y avait le passage des brevets pour les 130 personnes qui ont commencé le programme de 12 semaines. C’est une étape importante dans l’engagement pris par les participants, avant le début des vacances pour certains et la session d’automne qui commencera en septembre", ont expliqué Christine Henrot, coordinatrice de la section de Tamines et Paola, pour celle de Spy. C’est la deuxième fois que les deux sections unissent leurs forces pour l’organisation de ces brevets, organisation facilitée par la Mutualité chrétienne (MC) qui met ses locaux et parking à disposition pour l’événement.

Prochaine session en septembre

Christine Henrot a profité du passage des brevets pour faire le point sur la nature de ces rendez-vous proposés les lundis et mercredis à 18h30 et le samedi à 9h30 : "Le niveau 1 s’adresse aux débutant·e·s, ainsi qu’aux personnes qui veulent reprendre le jogging. L’objectif, au fil des douze séances, est d’atteindre une distance de 5 km. C’est à ce niveau que Paola et moi avons commencé il y a quelques années !"

Ensuite, le niveau 2 est modulé de deux façons: d’une part, un mode adouci, destiné aux personnes qui poursuivent le jogging et qui veulent tendre vers les 8 kilomètres ; d’autre part, un mode classique qui a les mêmes objectifs mais la distance passe alors à 10 km. "Le niveau 3 s’adresse à celles et ceux qui veulent maintenir les acquis et progresser en temps et en distance", poursuite Christine Henrot. "On est au-delà des 10 km, on veut se préparer à un semi-marathon ou on veut améliorer sa vitesse, bref, on a affaire à des personnes expérimentées".

La convivialité toujours au rendez-vous

Des coachs sont disponibles à chaque niveau: leur rôle est de conseiller et d’accompagner chaque participant. "Le but n’est pas de transformer chaque participant en coureur de marathon. Certains se trouvent bien au niveau 1 et y restent parce que des amis les y rejoignent. Car c’est aussi une des facettes de"Je cours pour ma forme"à Tamines: la convivialité et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous."

Christine Henrot 0472 04 91 44 ou christine.henrot@binaire.be