Vétérinaire-urgentiste: une formation unique en Europe donnée à Sambreville

Masque sur le nez, trousse imposante à la main, brancard dans une autre, cette professionnelle avance d’un pas décidé dans les fumées. "Vous n’êtes pas là pour éteindre les incendies. Vous serez efficaces longtemps si vous ne vous mettez pas vous-même en danger", prévientle formateur. Professeur à l’université de Liège, Hugues Guyot est aussi l’initiateur de cette formation de vétérinaire-urgentiste. "En cas de catastrophe et dans des conditions difficiles, il est important de composer un bon binôme entre vétérinaire et pompier. Comment dois-je m’équiper ? Ou dois-je me placer pour ne pas me mettre en danger ? Et l’intervention du vétérinaire peut aussi sécuriser le travail du pompier", développe ce docteur en sciences vétérinaires. "Si on intervient pour quelqu’un qui a fait un malaise et qui est inconscient et que son chien est présent et très agressif, le vétérinaire aura la méthode pour calmer l’animal et réduire le risque."

Dans les situations d’urgence et de catastrophe, le champ d’action du vétérinaire est extrêmement vaste. "Il peut intervenir pour récupérer une vache sur l’autoroute. Et si c’est une panthère, il faudra peut-être la flécher à distance pour l’anesthésier. Les animaux sont là aussi pour des opérations de sauvetage. Le vétérinaire pourra s’assurer que le chien qui utilise son flair pour repérer les corps ne va pas au-delà ses limites", décrit Hugues Guyot.

En quatre jours, les vétérinaires formés aux urgences ne maîtriseront évidemment pas toutes les compétences. "Mais c’est une formation spécifique qui est unique en Belgique et même en Europe", insiste Yves Braet, le directeur des écoles principales de sécurité civile. Trois promotions sont ainsi déjà passées par le site de Sambreville (école du feu). "Une trentaine de vétérinaires ont ainsi acquis leur certificat", ajoute Hugues Guyot, pour l’université de Liège. "On organise ainsi un dispatching pour les interventions d’urgence", continue le spécialiste. Des truies de 200 kilos tombées dans le lisier, un chien agressif qui protège son maître dans l’habitacle de l’auto accidentée, des vaches intoxiquées par les fumées de l’incendie qui a ravagé leur étable… Les missions ne manquent pas. Vétérinaires et pompiers seront donc mieux armés pour y faire face après leur passage par Sambreville.