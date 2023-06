Être plus efficaces quand c’est la cata

En quatre jours, ces deux vétérinaires incroyablement motivées ont donc mieux compris "le monde des pompiers et des services de secours". "Cela nous permettra d’être plus efficaces, en réduisant aussi les risques pour nous et les pompiers avec qui on va collaborer", détaille la vétérinaire de Chênée. "J’en ai aussi appris pas mal pour mon propre métier. Comment mieux gérer un animal agressif, voire même un maître agressif…", sourit l’urgentiste des animaux. "En France, il n’existe aucune formation similaire", tranche Maria Pezenant. "Durant ces quatre jours, on a poussé tout beaucoup plus loin."

Les stagiaires eux aussi ont été repoussés dans leur dernier retranchement. "Avec le système de respiration dans un lieu noir et très étroit, ce n’était pas simple pour moi", glisse Joëlle, un peu claustrophobe.

"Et moi, c’est ça", glisse une troisième vétérinaire en formation en pointant le sommet de la grande échelle. Dans les exercices pratiques, il faudra aussi effectuer une intervention en hauteur et une descente en rappel. Vraiment très courageux, ces vétérinaires de l’urgence.