Sambreville: le GABS lance son nouveau magazine

Sans chichi

Ce nouveau magazine a été baptisé Le Poil et il a pour objectif de croiser les regards sur les différents sujets qu’il aborde. Le tout sérieux mais "sans chichi" et c’est ça le ton du Poil, sa marque de fabrique. "Dans quelques jours, vous aurez ce nouveau magazine dans vos mains et cela n’aurait jamais été possible sans la participation des rédacteurs, de ces citoyens engagés qui y ont mis la patte ! Ils sont les experts de leur vie et nous livrent une multitude de regards riches et complémentaires", a expliqué Émilie Puits, animatrice Citoyenneté au sein du GABS. Et de détailler: "Il y a ceux qui ont raconté, d’autres qui ont écrit, d’autres encore qui ont illustré, d’autres enfin qui ont fabriqué, écouté. Un peu, beaucoup, à la folie !" La sortie officielle du magazine Le Poil aura lieu le 24 juin prochain à 17 heures 30, sur la Place Saint-Martin à Tamines, en ouverture du bal qui clôture les festivités des 50 ans du GABS. Toute la population est invitée à venir partager ce moment et à découvrir Le Poil.

Comment acquérir Le Poil ? Par réservation jusqu’au 23/06: 5€ le numéro + frais de ports éventuels. Courriel: lepoil@gabs.be ou 071/78 42 71 en précisant le nombre souhaité et les coordonnées ; bientôt disponible dans différents points de vente à 6 € ; possibilité de choisir la formule Prix de soutien de 7 € ou la formule Prix solidaire de 1,50 € en fonction de ses moyens. Compte BE 88 0011 4498 2441 ; Communication "Nom/Prénom + Le Poil + nombre d’exemplaires souhaités" ou "Le Poil + Don + Nom (facultatif). Infos: emilie.puits@gabs.be