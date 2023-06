Basse-Sambre: il se rebelle contre ses collègues policiers

Devant le tribunal, il explique qu’il était, à ce moment-là, en dépression, suite à l’explosion de son couple. Il a eu une crise de panique et a voulu rentrer chez lui. Néanmoins, le soir des faits, l’homme se serait surtout montré très vindicatif à l’encontre de ses… collègues. Il commence par décliner son nom et sa profession: policier. De quoi solliciter l’appui d’une seconde équipe afin de procéder à une fouille de sécurité. Et c’est là que les choses se corsent. Il se rebelle lorsqu’on tente de lui passer les menottes et de le placer dans le combi.

Et puis, il y a aussi et surtout une pluie d’insultes tant à l’égard de la famille que des policiers. Surtout envers une collègue féminine qui se trouve dans la seconde équipe. Au commissariat, lorsque celle-ci propose de le reconduire, lui et son fils, à son domicile, il l’apostrophe: "Écoute bien grande. C’est moi qui conduis". Le ton est monté d’un cran. "Il pointe du doigt la policière et déclare que s’il n’a pas de problèmes avec ses collègues masculins, c’est le cas avec les femmes", souligne le président Hauquier. Celle-ci va même quitter la salle d’audition pour ne pas envenimer les choses.

PV contestés

Ses propos, pourtant repris dans les PV, sont contestés par le principal intéressé. "Cela pose problème, souligne le juge. Si vous dites que les PV ne reflètent pas la réalité, doit-on encore faire confiance aux policiers ?" Sur ce point, le prévenu estime, qu’entre collègues, "Ils se tiennent." Il se rend compte aussi que cela n’aurait pas dû en arriver là. Mais il avait bu plus que de raison.

Une médiation pénale a été envisagée dans un premier temps. L’homme devait en outre effectuer des travaux d’intérêt général et avoir un suivi psychologique d’un an. Ce qu’il a estimé, à l’époque, excessif: "Tout ce que je voulais, c’était rencontrer les policiers." Certains ont refusé. La médiation n’a pas eu de suite. L’affaire est donc venue devant les tribunaux. Les policiers se sont constitués parties civiles. Le parquet, face à l’absence d’antécédents, requiert 60 heures de peine de travail (ou 6 mois en cas de non-exécution).

La défense, quant à elle, a mis en avant la situation particulièrement délicate que son client vivait à l’époque. Jugement le 8 septembre.