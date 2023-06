Sambreville: un futur point de chute pour les camping-cars à Auvelais

Ce projet n’est pas tombé du ciel. Il a été débattu au conseil communal entre les élus à de nombreuses reprises. Il s’agit donc ici de la dernière étape, si elle est validée par le fonctionnaire délégué de la Région, avant la transformation de cette ancienne friche industrielle. "Ce lieu était utilisé par une ancienne fabrique de produits chimiques", peut-on lire dans les documents de la demande de permis. Depuis lors, grâce à des subsides européens, le sol a été dépollué par la SPAQuE. "Il est question d’utiliser, sur cette zone ZACC (NDLR: zone d’aménagement communal concerté), 2 des 26 hectares. C’est pour cette raison que la Commune demande une dérogation afin de ne pas être obligée de mettre en œuvre la totalité de la ZACC."

Si la Commune souhaite lancer ce type de projet qu’elle considère d’utilité publique, c’est parce qu’il s’inscrit dans la démarche globale de revalorisation du paysage du Val de Sambre et d’Auvelais. Il permettra, aussi, de capter les propriétaires de motorhome qui ne trouvent plus de place sur l’aire de Floreffe. Le projet répond donc à une demande certaine de touristes.

Une aire fermée

Que les riverains qui craignent des rassemblements se rassurent: l’ensemble du site, déjà clôturé, ne sera accessible qu’à celles et ceux qui loueront un emplacement. Sur le site, la Commune compte installer divers équipements en plus d’une voirie à double sens et d’une liaison douce pour rejoindre le halage le long de la Sambre: une borne de paiement (pour rentrer sur le site), des sanitaires, deux zones de barbecue, une piste de pétanque et des tables de pique-nique. Les infrastructures seront tout de même accessibles aux bateliers qui profiteront du futur relais nautique créé grâce à un ancien subside de 6 millions€ du Commissariat général du tourisme (CGT).

Du pique-nique le long du halage

La Commune a toutefois pensé à ceux qui se baladent le long du halage, à l’extérieur de l’air pour camping-cars: elle compte créer une halte pour cyclistes avec abris, une zone de pique-nique, une fontaine à eau ou encore des bornes de recharge électrique pour vélo. Cette zone sera accessible à tous. Enfin, derniers éléments, la gestion du futur site sera externalisée. Le merlon de terre présent sur le terrain sera équipé de panneaux photovoltaïques. La Commune semble en tout cas confiante concernant l’aboutissement de ce dossier. La preuve à la lecture de la demande de permis: des contacts ont été pris avec le fonctionnaire délégué qui semble favorable à ce projet.