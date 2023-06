Auvelais: début de la phase 4 du Boulevard de l’Europe le 26 juin

Dix semaines

Des répercussions sont à prévoir pour les riverains et les automobilistes. En effet, dans un avis aux riverains, la société anonyme Colas a indiqué qu’il ne sera plus possible de circuler et de se stationner sur cette route tant pour les habitants que les automobilistes durant 10 semaines. Un retour à la normal est prévu pour la rentrée scolaire au mois de septembre. "Une déviation balisée sera mise en place. Le sens de circulation sera modifié dans: la rue du Château (sens de circulation inversé), la rue du Voisin (sens de circulation inversé), la rue de la Feutrerie (mise en double sens). Le parking du collège Saint-André sera accessible en dehors des périodes scolaires." Des informations qui, sur les réseaux sociaux, ne plaisent évidemment pas aux riverains. Toutefois, cet important chantier a été annoncé par la Commune depuis de nombreux mois. Enfin, l’accès aux commerces se fera exclusivement à pied.

Il restera ensuite une cinquième et dernière phase avec la réalisation du parking "du Voisin" qui devrait avoir lieu dès le mois d’octobre.