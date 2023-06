Narcoleptique, Andy s’endort partout, tout le temps, s’évadant de son quotidien scolaire et de sa vie avec sa grand-mère, pour rêver intensément, à de folles aventures. Tout est sous contrôle, car les gardiens de ses nuits, de drôles de petits personnages, veillent au grain de sable. Mais un jour, Andy échappe à leur vigilance, découvre et se perd dans un monde inconnu, industriel et magique: La fabrique des rêves.

Jouant d’ambiances merveilleuses et de codes space opera à la Star Trek, avec une cohorte de petits personnages très différents (comme Boom ce phacochère volant qui va aider notre héros en perdition): c’est le nouveau projet des Sambrevillois Benjamin ‘Le Goum’Mutombo & David Boriau, qui en ont vécu des galères mais ont aussi eu de beaux bébés dessinés en quinze ans de collaboration.

Un pitch en or, un dessin spectaculaire: l’occasion est belle pour Le Goum de prouver qu’il peut créer des univers foisonnants et attractifs, là où certains éditeurs le voient toujours dans des reprises, des licences ( comme le Marsupilami ou les BD du dessin animé Comme des bêtes) dans lesquelles il excelle, c’est vrai, sans jamais le voir dans des projets personnels.

©© Boriau/Goum chez Le Lombard

"C’est vrai, quand on voit la couverture de ce nouvel album, on a l’impression que c’est l’album d’un film qui vient de sortir au cinéma, analyse David. Mais non, c’est bien une histoire originale avec laquelle nous avons conscience de ne pas nous adresser qu’à des bédéphiles mais aussi à des personnes qui ne lisent pas de BD. Nous avons des références cinématographiques. Benjamin a une narration couleur, quand on le lit, on suit la lumière. Ce qui donne l’impression que l’album tremble sous l’envie les personnages de sortir des cases."

23 000 exemplaires

©© Boriau/Goum chez Le Lombard

Pour conquérir le monde ? Le potentiel est là. "À l’imprimerie, nous pensions que 10 000 albums allaient être tirés – ce qui est déjà énorme dans le monde de la BD actuelle. Mais non, il y en avait 23 000 ! " Les deux amis ont vraiment pris conscience que les mythiques éditions Le Lombard, misait beaucoup sur cette série très fun, rafraîchissante mais aussi profonde. " L’éditeur a vraiment mis le paquet. Il y a des présentoirs dans les librairies et des goodies, des petits cadeaux pour promotionner la sortie. Comme ce masque de nuit ou ce marque-page en relief aux couleurs de notre univers."

Et il y en a, des couleurs. "Je me suis forcé à aller vers elles pour pallier un début de dépression à la sortie du Covid ", explique Le Goum, à la table de l’Othello, QG du binôme, avant d’extirper un prototype de son sac: un tube rempli de liquide savonné et une baguette à bulles, qui partent dans tous les sens une fois soufflées. "Comme les rêves. C’est pensé pour les nombreuses séances de dédicaces. Pour sortir du côté plan-plan, j’aime bien que ce soit une fête, avec des petits bonus. J’ai même un projet de marionnette, qui dédicacerait en même temps que moi."

©© Boriau/Goum chez Le Lombard

Il faut dire que ces deux-là sont comme des gosses et en ont dans la caboche. Si les récits autobiographiques, à la mode dans le 9e Art, ne sont pas leur tasse de thé, ils ont mis beaucoup d’eux-mêmes dans cette fiction intégrale. " Notre héros, Andy, tient beaucoup de nos enfants respectifs, par exemple. Nous aimons déguiser le réel, mettre nos émotions, des imperfections. Parce que quand on travaille un an sur un album, il y a des coups de boost et de moins bien."

Rock’n’roll et touchant

Ce qui donne un visage humain, complice, à ce récit fantasmagorique, riche et fou, dont le concept a été imaginé il y a dix ans. "C’est une idée du Goum, explique David, que nous avions pitché à un contact bien placé chez Disney Channel pour une série d’animation. Ça ne s’est pas fait, et le héros initial, un gars déprimé qui acceptait de travailler dans une grande société, comme on en connaît, avec ses bureaux, ses règles, si ce n’est qu’elle était dédiée à la production de rêves. Cette dynamique est encore très présente en arrière-plan mais le héros a changé – un temps, un éditeur voulait même que ce soit une fille, ce que nous ne sentions pas – et est devenu cet ado souffrant de narcolepsie. Nous avions trouvé l’accès facile aux rêves que nous cherchions. "

©© Boriau/Goum chez Le Lombard

Pour une seule et même histoire, prévue sur 3 tomes dans un premier temps mais avec matière pour en faire 9 en cas de succès, Le Goum n’a jamais autant créé de personnages. "Pas à la va-vite, il y a eu beaucoup de recherches et de documentation pour trouver le bon casting, faire appel à différentes cultures et mythologies. Au fin fond de l’image, vous voyez cette licorne, pour l’instant figurante ? C’est le cuistot du monde des rêves, elle aura son importance dans un prochain tome."

©© Goum

Il y aura des surprises, des terreurs nocturnes, des doudous, des cauchemars. "Notre maître mot, c’est la cohérence, pour ne pas basculer dans le n’importe quoi. Dans ce 1er tome, il y a tout le poids de l’univers. Tout est pensé, rien n’est là pour faire joli. Nous expliquerons plein de choses dans les albums suivants. En attendant, nous voulions que le lecteur ne soit pas simplement spectateur mais soit embarqué et devienne acteur. C’est ce que le manga réussit très bien, et c’est peut-être une des raisons de son succès." Voilà des débuts rock’n’roll et généreux, pour les grands enfants comme les plus petits.

La fabrique des rêves, t.1, Boriau & Goum, 64p., 12,95€