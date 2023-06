Sambreville: Les pompiers de la zone Val de Sambre au ralenti à cause des travaux

Avec les travaux en cours de la rue des Glaces nationales qui relie Auvelais à Tamines en plus de ceux évoqués plus haut, les hommes du feu ont été ralentis à de nombreuses reprises lors de leurs interventions. Il n’était plus possible de rejoindre les deux centres sambrevillois sans faire un long détour. "Ce qui faisait perdre de précieuses minutes aux équipes. Heureusement, il n’y a pas eu de catastrophe, de décès car nous n’étions pas arrivés à temps."

Même si cette première phase de travaux est terminée sur la N90 et qu’il est désormais possible de la réemprunter pour rejoindre les deux hypercentres sambrevillois depuis lundi, le colonel Marc Gilbert en appelle à davantage de communication avec les gestionnaires du réseau. "Quand c’est un chantier communal, il n’y a aucun problème. Nous sommes avertis en temps et en heure. Quand c’est régional, ce n’est plus la même histoire. Ici, nous avons été mis sur le fait accompli. Nous avons dû nous débrouiller pour trouver des alternatives."

Le centre de Tamines était engorgé aux heures de pointe lors de la première phase. "Les automobilistes convergeaient tous vers l’Avenue Président Roosevelt. Il y avait des embouteillages monstrueux entre le nouveau rond-point et la gare. Heureusement, nous n’avons pas été appelés pour intervenir avec un gros véhicule à cet endroit. Sinon, en raison de l’étroitesse de la route, nous n’aurions jamais pu passer."

Par son intervention dans les médias, le colonel espère une prise de conscience lors de l’établissement du calendrier des travaux. "Nous aurions aimé être prévenus, de travailler en concertation avec la Région. Je n’ai rien contre ce type de chantier. Ils doivent être réalisés. Mais pourquoi tout faire en même temps ? Il y a aussi un autre problème: les entreprises en charge des travaux lancent plusieurs chantiers en même temps plutôt que de se concentrer sur un seul. Ce qui rallonge, évidemment, les délais et joue avec les nerfs de tout le monde."

La bonne nouvelle, pour les pompiers, c’est que la nationale qui relie Tamines à Auvelais vers Namur est de nouveau accessible depuis lundi. Elle est tout de même fermée, toujours dans le sens Charleroi Namur, depuis l’échangeur N90/N98 jusqu’au carrefour N90/rue du Bois. Ce qui obligera tout de même les hommes du feu et les ambulanciers à suivre la déviation ou trouver une alternative pour rejoindre le centre de Jemeppe en cas d’urgence jusqu’au 30 juin au minimum.