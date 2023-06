Sambreville : Farah Nella compte tout "bombarder" (Vidéo)

Farah Nella, que signifie votre premier titre, "Bombarder" ?

Je voulais mettre en avant mon côté solaire, la fête et la danse. Je parle aussi de mon vécu: le milieu de la musique est un monde de loups. Les gens vous souhaitent de réussir mais pas mieux qu’eux. En d’autres mots, ils vous encouragent mais ne vous soutiendront pas pour aller plus loin. C’est pour ça que je dis, dans ma chanson, "de porter l’œil", "qu’on me coupe les ailes". Mon break a fait plaisir à beaucoup de personnes. Certaines ont pensé que j’étais finie. C’est pour ça qu’aujourd’hui, je veux bombarder, montrer à tous de quoi je suis capable et le chemin parcouru depuis quatre ans.

Pourquoi avez-vous attendu autant de temps pour faire à nouveau parler de vous plutôt que de surfer sur le buzz de votre reprise du titre "Karma" ?

Il y a eu un concours de circonstances. D’abord, avec mon ancienne équipe de production, nous n’avions pas prévu ce succès. En fait, je n’avais rien en stock pour assurer la suite. D’un commun accord, nous nous sommes ensuite séparés. J’ai ensuite signé avec Wence Entertainment mais, malheureusement, le Covid est arrivé dans la foulée. Tout était bloqué. Je suis donc retournée à ma vie lambda. J’ai travaillé dans un magasin de vêtements. Diplômée en tourisme, je devais être engagée à l’aéroport de Charleroi. Mais, là aussi, la crise sanitaire a déjoué mes plans puisque le contrat a été annulé. J’ai donc repris des études en communication et relations publiques à l’école Albert Jacquard à Namur.

Vous n’avez pas pour autant arrêté de travailler la musique…

J’ai continué à collaborer avec l’équipe de Wence Enterainment. Cette agence et toutes les personnes qui la composent m’ont permis d’acquérir de l’expérience et d’écrire mes propres textes. J’ai compris qu’il n’y avait pas d’intérêt à travailler dans la précipitation. J’ai donc pris mon temps tout en continuant mes études. Pour mon premier titre, je voulais vraiment livrer une création où on ressent le professionnalisme, le travail fourni.

Beaucoup auraient arrêté les études pour surfer sur la notoriété après votre buzz.

C’est sûr. J’aurais pu arrêter l’école et me consacrer à 100% à la musique. Mais j’ai la chance de travailler avec des gens qui ont la tête sur les épaules. L’équipe de Wence Entertainment m’a toujours boostée à travailler la musique mais, derrière, ils me demandaient de rester concentrée sur mes études, d’obtenir mon diplôme. J’ai eu la chance, à l’école, de pouvoir compter sur une direction et des professeurs compréhensifs.

Qu’attendez-vous de ce premier single personnel ?

C’est surtout l’aboutissement de quatre ans de travail. Pour l’équipe et moi-même, c’est notre bébé. Mais ce n’est pas, je pense, notre plus gros titre. Nous en avons encore beaucoup sous le pied. J’espère simplement que Bombarder sera apprécié à sa juste valeur. C’est un titre solaire qui est parfait pour l’été.

Vous avez d’autres chansons qui sortiront prochainement ?

Il est prévu de tourner trois clips cet été dont un en Italie, chez moi, dans les Pouilles. Il est prévu de sortir une nouvelle création en septembre et, si tout se passe bien, un premier album en 2024.

Ne serez-vous pas déçue si votre titre n’atteint pas la même notoriété sur Youtube ?

Je suis préparée. Ce qui m’importe avant tout, c’est de montrer que je suis toujours là avec, cette fois, ma propre identité. Après, c’est clair, les chiffres, le nombre de vues, sont importants. Mais je ne dois pas me focaliser là-dessus. J’en ai eu la preuve avec Karma: trois ans après la sortie du clip, il a eu, d’un coup, 6 millions de vues en plus ! Il faut donc être patient. Tout peut arriver dans la musique.