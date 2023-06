Tamines : le cookie royal de Marco at home (vidéo)

Un voyage au Canada, deux ans d’école hôtelière, un an comme majordome au palais royal et deux années à travailler pour la chocolaterie Florent à Fosses. Le CV du Taminois Marco Imprugas est impressionnant. À 26 ans, et pas mal d’expérience engrangée, il a décidé de lancer son commerce de cookies rue de la Passerelle à Tamines. Son nom: Marco at home. Rencontre avec ce passionné de chocolat.