Auvelais: une grande fête multiculturelle, ce dimanche

La saison théâtrale se terminera ce samedi 27 mai, à 20h avec la pièce Happy Family, une douce comédie contemporaine italienne qui met en scène le mariage de deux ados fous amoureux. Cette représentation sera précédée de la présentation de la saison culturelle 2023-24, dès 19h.

Et ce dimanche, rendez-vous dans le parc d’Auvelais pour un tour de monde des saveurs et des sonorités, avec l’événement Bendana. Cette journée ouverte à tous a pour but de "créer un espace d’échange et de partage" autour de nombreuses activités. "Les cultures se mélangeront à travers musiques, spectacles et rencontres", explique Maëva Lo Manto, chargée de communication au CRAC’S.

Musiques du monde

Début des festivités dès 12h avec un marché culinaire et artisanal, présent jusqu’à 21 h. Des animations sensorielles, sociales et insolites viendront ponctuer l’événement, de 12h à 19h30. Durant l’après-midi, les enfants pourront s’amuser avec des jeux en bois.

À 14 et 15h, place à la musique avec des danseurs et danseuses grecques, qui céderont leur place aux tambours du Burundi dès 16h30. Les rythmes latino-américains prendront le relais à partir de 17h30 avec du forro et de la batucada. Dès 20h, les organisateurs promettent un défilé de mode "haut en couleur". Enfin, à 21h, le collectif aux influences tziganes Mec Yek viendra clôturer cette journée en musique.

071 26 03 64 info@cracs.eu