Dangereux de croiser la route de ces deux-là

Le 20 juin 2022, Ali roule tranquillement sur une route sambrevilloise. Trop tranquillement, c’est en tout cas ce qu’estiment Domenico et Anthony, deux frères déjà trop bien connus des forces de police. Ils dépassent Ali, le bloquent et c’est le début des grosses tensions. Le premier revient sagement à son domicile mais c’est là que le retrouvent les deux enragés. Ali sort et se fait littéralement rouer de coup. Sa compagne va tenter de s’interposer mais sera également victime des violences des deux frères. Elle parviendra quand même à appeler la police, ce qui les fera fuir.