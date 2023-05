Rapidement, les pompiers de la zone Val de Sambre, dirigés par le lieutenant Vincent Fivet, se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, une citerne, une auto-échelle et une ambulance.

Fort heureusement, les habitants avaient réussi à sortir de leur domicile sans encombre. Plusieurs lances à eau ont été mises en action afin de circonscrire l’incendie et empêcher sa propagation.

Malgré tout, les habitants devront être relogés car la maison est inhabitable suite au sinistre. Selon les premiers éléments, la cause du foyer semble accidentelle et serait due à du linge posé à proximité d’un radiateur électrique. Les policiers de la zone Samsom se sont chargés des constatations et ont réglé la circulation durant l’intervention.