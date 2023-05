Auvelais: le groupe théâtral du Voisin à nouveau sur les planches et sous les masques

Née en 1986 à l’institut Notre-Dame à Auvelais, dans le quartier du Voisin, elle reste fidèle à sa devise: "Offrir du plaisir au public, prendre du plaisir à jouer !" Et pour y parvenir, Didier Boxus, le responsable de la troupe, dévoile la recette: "Nous essayons de nous diversifier au maximum et d’aborder tous les genres: le policier, la parodie de western, le répertoire classique, le vaudeville, l’absurde, le théâtre engagé, le théâtre de rue ou encore la comédie musicale".

Et le GTV ne rechigne pas à relever l’un ou l’autre défi. Ainsi, en 2016, à l’occasion des trente ans de la troupe, le GTV s’embarque dans une comédie musicale ( Frou-Frou Les Bains de P. Haudecœur) et s’entoure de professionnels comme Julien Mutombo (mise en scène), Danielle Suraci (coaching vocal), Kevin Troussart (chorégraphies), Richard Decamps et 10 musiciens (Académie de Tamines) pour la direction musicale. Trois ans plus tard, avec L’homme qui voulait vieillir debout (J-M Baudouin et Carole Prieur) le GTV inaugure son premier spectacle spécial jeunes recrues. Cette variété des genres, voulue à chaque fois comme un véritable défi, s’accompagne également de la recherche de metteurs en scène différents, aptes à enrichir le jeu de la troupe.

C’est ainsi le cas avec la nouvelle pièce Arlequin, serviteur de deux maîtres, une pièce de Carlo Goldini qui sera jouée au Centre culturel le week-end prochain. "Cette fois, nous travaillons sous la direction d’Émilie Puits, rencontrée voici trois ans dans le cadre du projet Rallie Toit, mené en collaboration avec le Groupe animation Basse-Sambre", a expliqué Didier Boxus. Pour Émilie Puits, c’est aussi un nouveau défi. "Certes, le GTV, c’est une troupe d’amateurs confirmés, concède-t-elle. Mais j’aborde tous les acteurs de la même manière. Ici, pour Arlequin, il y a une création de masques et surtout un important travail au niveau de la gestuelle, du corporel. Il faut faire vivre les émotions et c’est à ce travail que j’emploie avec les acteurs".

Les représentations auront lieu les jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 mai à 20h et le dimanche 14 mai à 15h au Centre culturel de Sambreville.

Réservations: 0471 36 92 16 ou ticket@gtv-sambreville.be