Piscine d’Auvelais: des prélèvements sur les poutres

Depuis lors, après avoir sécurisé la structure grâce à des étançons, les experts s’interrogent sur les causes de cet effondrement. "Dernièrement, un laboratoire a procédé à des prélèvements au niveau des poutres restantes, commente Xavier Gobbo, directeur général. Une d’entre elles présente une fissure sur 1/3 de sa longueur. Il faut donc aujourd’hui évaluer l’importance de cette dernière, la qualité du bois et de la colle."

En fonction des résultats, les experts pourront statuer sur la meilleure solution à mettre en œuvre. "Aujourd’hui, il y a trois options: remplacer uniquement la poutre qui s’est effondrée, remplacer la poutre qui s’est effondrée et l’autre fissurée ou… remplacer toute la toiture. Il faut désormais laisser les ingénieurs travailler."

La cause de cet effondrement, qui a été indiqué dans le dernier rapport d’expertise, n’a fait que confirmer le ressenti du directeur général. "Le bois a vécu 40 ans dans une atmosphère chaude et humide. Il est ensuite passé pendant trois ans dans une atmosphère sèche et froide…" L’arrêt forcé du chantier durant le Covid a sans aucun doute eu des conséquences négatives sur les poutres. "Car la fermeture de la piscine s’est prolongée d’un an. Sans cette crise sanitaire, nous n’aurions eu que deux petites années et la poutre serait restée gorgée d’eau."

Il n’est donc pas encore question de réouverture du bassin communal. La Commune attend désormais les conclusions des différentes expertises pour dégager la solution la plus pérenne. Il faudra aussi analyser l’impact de la chute de la poutre sur la cuve et le liner. Ce qui demande également d’autres expertises. Mais comme l’a toujours indiqué le bourgmestre, Jean-Charles Luperto, il était préférable que la poutre s’effondre maintenant, en plein chantier, plutôt qu’après la réouverture avec des enfants.