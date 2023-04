Les pompiers de la zone Val de Sambre dirigés par le lieutenant Didier Zavarise se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, une citerne, une auto-échelle et une ambulance, non sans difficulté car la rue est en réfection totale. À l’arrivée des secouristes, l’occupant des lieux était sorti, mais un important dégagement de flammes et de fumées sortait du rez-de-chaussée de l’habitation.

Plusieurs lances à eau ont été mises en action pour circonscrire le sinistre. Légèrement brûlé aux mains, l’habitant a été conduit vers le site d’Auvelais du CHRSM. Les policiers de la zone Samsom se sont chargés des constatations. Les causes du foyer, qui a rendu la maison inhabitable, sont accidentelles.