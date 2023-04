Cannabis au kilo: un petit business en famille - 360 000 € de chiffre d’affaires

Au centre, on retrouve Sergio, alias "papy", 64 ans et "gros consommateur depuis plus de trente ans", selon ses propres dires. "Je montais régulièrement au Pays-Bas mais surtout pour ma propre consom’", résume le Sambrevillois. En 2016, il est toujours en couple avec Vincenza. Elle aussi, à l’époque, elle fume comme un dragon. "Je pouvais fumer 18 joints par jour", avait expliqué aux enquêteurs cette dame âgée aujourd’hui de 60 ans.

Vincenza "gère la comptabilité", résume Étienne Gaublomme, pour le procureur du roi. Ses deux fils vont également entrer dans la combine, principalement pour assurer l’écoulement et la vente de ces grosses quantités de cannabis. "Ils ont chacun leur réseau, ils ont leurs clients mais aussi des sous-dealers", continue le représentant du ministère public.

Lancée en 2016, la petite affaire familiale est de moins en moins discrète. La police va s’intéresser à ces trafics et certains protagonistes seront placés sur écoute téléphonique. C’est ainsi qu’on découvrira que Sergio multiplie les navettes entre la Basse-Sambre et la Hollande. On dénombrera une bonne trentaine d’allers et retours, avec une fréquence d’environ une fois par semaine. "Toujours des petites quantités", martèle le sexagénaire. Ce n’est pas l’avis du ministère public qui parle d’importations par kilos.

Des sous pour les Fêtes

Quand une perquisition sera finalement menée au domicile occupé à l’époque par Sergio et Vincenza, les enquêteurs tomberont sur deux bons kilos de cannabis et une dizaine de grammes de cocaïne.

Pas de chance, se lamentera le clan familial, la police est intervenue au moment où la petite équipe voulait réaliser un gros coup.

"C’était avant les Fêtes de fin d’année et on avait tous besoin d’argent", décrira l’un des deux fils. "A cette époque, j’étais aussi un gros consommateur. Et j’avais de sérieux problèmes financiers. Je ne savais même pas offrir de cadeaux pour la Saint-Nicolas ou la Noël de mes enfants…"

Mais pour les protagonistes de ce business familial, c’est plutôt le Père Fouettard qui donnera les coups de baguette avec des arrestations et des séjours en prison.

Et cette intervention judiciaire aura eu les effets d’un électrochoc. Six ans se sont écoulés depuis les faits et plus personne n’a fait parler de lui auprès de la Justice, comme le soulignera Me Séverine Meurice.

"J’ai arrêté de fumer. J’ai 60 ans et en plus ce serait un mauvais exemple pour mes petits-enfants", insiste Vincenza.

Le parquet requiert des peines de prison assez importantes, de quatre ans pour Sergio à trois ans pour Vincenza et ses deux fils. Mais la porte reste ouverte pour un sursis. Le 15 mai prochain, date du jugement, on verra ainsi si cette mesure de faveur est aussi accordée sur le mode familial.

Entre juillet 2016 et mai 2017, le trafic "familial" aurait généré un chiffre d’affaires de 363 720 €. C’est en tout cas l’estimation calculée par la police. Et c’est aussi le montant des confiscations qui pourraient être infligées aux prévenus. "C’est un calcul unilatéral des policiers. Rien ne permet de prouver et déterminer les quantités de stupéfiants qui ont été vendues", avance Me Donatangelo, l’avocat de Sergio. Certaines sanctions financières ont déjà fait très mal. "Ils ont confisqué l’argent que je mettais de côté pour payer les études de mes fils", s’insurge l’un des prévenus . "On nous a rendu les voitures dans un état lamentable", dénonce encore l’un des protagonistes. Pour une auto, les fenêtres étaient restées ouvertes et il a donc plu à l’intérieur. Pour une autre, on s’est même permis de récupérer certaines pièces. Une drôle de gestion des valeurs saisies.