Sambreville : une crèche de 42 places pour le CHRSM d’Auvelais

La promesse de subsides en poche, la direction du CHRSM souhaite rapidement concrétiser le projet et offrir une nouvelle solution aux parents endéans les deux ans. "Être à l’écoute de nos patients et de nos collaborateurs est primordial. C’est pourquoi, cette crèche sera une plus-value: elle permettra de créer de l’emploi mais aussi d’épauler les parents dans l’organisation de leur vie de famille", explique Gilles Mouyard, Président du CHRSM.

Au rythme du personnel de l’hôpital

Cette future crèche sera à la fois destinée aux enfants du personnel de l’hôpital mais également aux bambins sambrevillois et des alentours durant les heures d’ouverture de 6h à 21h. Ce qui n’a pas été choisi par hasard. "Il est important que les heures d’ouverture soient larges afin de pouvoir s’adapter aux horaires des membres du personnel et être au plus proche d’eux", indique Gilles Mouyard.

La réalisation de ce projet est possible grâce à un subside du SPW de 1 666 890 € mais aussi grâce au soutien de l’ONE. Cette installation devrait voir le jour fin d’année 2024 et sera gérée par l’ASBL Imaje. Les travaux n’ont pas encore débuté mais les plans sont déjà finalisés. Il ne reste plus qu’à lancer le chantier.