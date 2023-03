Sur la route avec le taxi social de la Croix-Rouge de Sambreville et Jemeppe

Depuis plusieurs années, les bénévoles sont confrontés à des demandes pour conduire des bénéficiaires chez le médecin ou encore pour faire des courses. Alors ils ont décidé, en 2022, de lancer le projet de véhicule sanitaire léger ou, en d’autres termes, de taxi social. "Un an plus tard, nous voyons le bout du tunnel, sourit la vice-présidente, Marie-Thérèse Papin. Nous venons de recevoir les autorisations et de coller les sigles. Nous espérons proposer le service dès le 15 avril." L’autre difficulté, c’était de trouver des chauffeurs. "Nous sommes encore à la recherche de bénévoles désireux de se lancer dans l’aventure. Il faut simplement posséder un casier judiciaire vierge et un permis B. Nous demandons également de passer une visite médicale. Les frais liés sont à charge de la Croix-Rouge."

Ce service ne sera pas gratuit mais fixé à un tarif social déterminé pour toutes les maisons Croix-Rouge. "Nous demandons uniquement aux bénéficiaires de payer les trajets, ajoute le trésorier. Les temps d’attente, pour sa consultation du médecin pour faire ses courses, ne seront pas facturés." Tout le monde peut bénéficier de ce service pour autant que chacun fasse preuve d’honnêteté et de respect. "Il n’y aura pas de contrôle comme c’est le cas pour d’autres services que nous rendons. Nous ferons confiance aux gens mais nous serons tout de même attentifs pour éviter les abus. "

Pour bénéficier du service, il suffit de passer un coup de téléphone au 071 744 151. Les trajets s’effectueront du lundi au vendredi entre 10h et 16h. "Il faut appeler la veille pour réserver un créneau le lendemain, ajoute la vice-présidente. S’il y a urgence, nous nous adapterons." C’est sûr, ce taxi rendra de nombreux services précieux aux citoyens de Sambreville et des alentours. "Le CPAS est d’ailleurs ravi de voir la naissance de ce projet car il était débordé de demandes pour son taxi social ces derniers mois."

Vestiboutique, brocante et bar à soupe

La Croix-Rouge de Sambreville et Jemeppe, c’est une famille de plus de 70 bénévoles. "Et nous nous étonnons toujours de voir que des Sambrevillois ne nous connaissent pas, commente la vice-présidente, Marie-Thérèse Papin. Pourtant, nous sommes ici depuis des années !" Une fois que l’on passe le portail, la maison offre un ensemble de services: une vestiboutique, la location de matériel médical, une brocante permanente, un bar à soupe et même un magasin de produits invendus en grande surface. "Et aussi le service Hestia qui a pour but d’accompagner les personnes isolées à leur domicile ou dans un home."

La nourriture, les objets, les meubles, tout est vendu à prix démocratiques. "Sauf la location de matériel (NDLR: chaise roulante, lit médical, fauteuil redresseur, chaise percée…) dont les tarifs sont fixés par la maison mère, ajoute Emiro Cazzolato. Pour le reste, c’est très accessible. En brocante, par exemple, les prix des articles neufs sont divisés par quatre ! Les invendus en grande surface sont, en revanche, gratuits. Nous demandons juste aux bénéficiaires d’apporter une composition de ménage. Et c’est Anne-Marie, notre bénévole, qui décide la quantité de nourriture qu’ils peuvent gratuitement emporter."