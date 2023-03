Violence conjugale à Sambreville: un an de prison avec sursis requis

La substitute Mascart requiert une peine d’un an de prison assortie d’un sursis probatoire incluant un suivi médico-psychologique et une formation destinée aux auteurs de violences conjugales. “Dès le début de la relation, le prévenu a indiqué à sa compagne quels habits porter, qui fréquenter, lui interdisant de rencontrer certaines personnes. Des injures et insinuations se sont immiscées dans la vie du couple. Madame a mis fin à la relation. Elle a dû appeler la police pour faire partir le prévenu de chez elle. Par la suite, il l’a menacée de mort, a menacé de l’écraser. Le jour des faits, il lui a donné un coup de boule au visage. Son casier judiciaire st déjà entachés de quelques couacs: il a été condamné pour violences conjugales et a écopé d’une peine de travail de 250 heures pour entrave méchante, après avoir pris la fuite à la vue d’un contrôle de police: il roulait sans permis et avec un véhicule non immatriculé.”

Une peine de travail est plaidée par l’avocate du prévenu.