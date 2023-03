Sambreville : une poutre de 15 mètres de long de la piscine d’Auvelais s’effondre

L’objectif, dans l’immédiat, c’est de sécuriser la toiture. "Car il se pourrait que les autres se désolidarisent également. Il y a un réel danger d’autant qu’on parle tout de même de poutres de 15 mètres de long. Nous avons donc mobilisé l’entreprise en charge du chantier, un ingénieur en stabilité et le responsable du chantier, l’Inasep, pour trouver des formules de stabilisation. Nous espérons que le bâtiment sera sécurisé dès ce jeudi mais, malheureusement, le matériel ne se trouve pas en un claquement de doigts."

En parallèle à l’urgence de sécurisation, l’administration communale et la Régie communale autonome Sambr’Athlétic ont saisi toutes les parties intervenantes et leurs assurances en vue d’établir les circonstances de cet incident et les responsabilités qui en découlent. La toiture ne faisait pas partie du plan de rénovation. Une étude avait même validé le maintien de ces poutres qui ont, entre-temps, été repeintes. Ce n’est que lorsque la cause et les responsabilités seront déterminées que le chantier pourra alors redémarrer. Autant écrire qu’il n’y aura plus de mouvement dans la piscine avant plusieurs mois, au moins.