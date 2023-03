Altercation à Sambreville: il nie avoir frappé un policier qui rentrait chez lui

Le 3 avril 2019, Michel (prénom d’emprunt) se rendait avec sa fille et son épouse à un tournoi de Uno dans une maison des jeunes de la région. “Un conducteur m’a coupé la route et m’a fait des signes pour que nous nous garions. À peine sorti de la voiture, il s’est rué sur moi. Je l’ai poussé et il a dévalé un talus. Pour mois il s’est laissé tomber, c’était plus théâtral qu’autre chose, il en rajoute.”