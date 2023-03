Falisolle: une présence jeune et tonifiante à l’hommage à Albert Ier

Grâce aux efforts, entre autres, de Marie-Christine Fissette, trésorière de la FNC, les enfants sambrevillois sont de plus en plus impliqués dans ce genre de cérémonie, y prenant même une part très active. "En tant que conseillère communale, je me suis impliquée dans le Conseil communal des enfants qui a pour objectifs de contribuer à la formation des citoyens de demain, d’initier les enfants et les jeunes au fonctionnement d’une commune et de les intégrer à la vie publique. Le Conseil communal des enfants donne aussi aux jeunes la possibilité de prendre la parole et de se faire entendre", a expliqué la trésorière de la FNC.