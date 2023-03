Réunions d'information: du bénévolat autrement et selon ses possibilités à Jemeppe et Sambreville

Dans ce contexte, l’appel au bénévolat que va lancer début mars le GABS (Groupe animation Basse-Sambre) a le mérite de se démarquer de la multitude existante et le slogan utilisé témoigne bien de cette volonté de se démarquer: "Vous voulez changer le monde ? Devenez bénévole !" Avec cette invitation, riche de tous les possibles, Nathalie Toussaint et Héloïse Dercq veulent mobiliser au maximum tous les types de public, avec, cependant, un accent plus particulier vers le public un peu plus fragile, isolé ou en décrochage, handicapé… Bref, un public qui, même s’il est plus fragile, veut s’investir dans un projet qui a du sens. "Ce que nous demandons à ceux qui nous rejoindront en tant que bénévoles, c’est de s’inscrire dans la lignée des projets du GABS, projets qui font sens, qui valorisent la solidarité", explique en chœur le duo. Certains de ces engagements pourront facilement être mis en œuvre: par exemple mettre sa voiture à disposition pour conduire une personne à son rendez-vous médical ou encore donner un coup de main à une personne qui déménage. "À côté de cet axe, il y en a un second que nous voulons créer et développer", détaille Héloïse Dercq.

Transmettre des compétences, des savoir-faire

"Il s’agit de ce que la Région a nommé Duos vers l’inclusion, un volet en lien avec l’interculturalité, et qui existe déjà à certains endroits." Le duo ou binôme sera constitué d’un citoyen désireux d’accompagner, par ses connaissances et compétences, une personne primo-arrivante, ou victime de discriminations, ou en recherche d’un soutien particulier.

Ces binômes auraient des objectifs à atteindre qui valoriseraient chaque partie. Ainsi, par exemple, le citoyen au fait de certaines démarches administratives aurait la satisfaction de voir que la personne primo-arrivante parvient à obtenir les documents adéquats, à s’adresser aux bons services. "Il va de soi que nous n’allons pas lâcher dans la nature les différents duos constitués", a rassuré Nathalie Toussaint. Les valeurs du GABS, la solidarité déclinée sous divers aspects, font ainsi partie des bagages qui seront d’office fournis. Des moments d’échanges entre les différents duos figurent enfin au programme, afin de partager les expériences, de faire part de ce qui fonctionne bien ou moins bien. Des intervenants extérieurs seront invités si certains sujets le nécessitent.

"Deux réunions sont prévues, l’une le jeudi 2 mars de 17h à 19 h, à la Ruche, rue de la Passerelle 8 à Tamines ; l’autre le jeudi 9 mars de 19h à 21 h, rue de la Société 4 à Spy. En cas d’empêchement, des renseignements peuvent être pris chez nathalie.toussaint@gabs.be ou 0499 14 54 19 ou heloise.dercq@gabs.be ou 0474 33 03 29."