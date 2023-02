CHRSM d’Auvelais: l’unité de soins palliatifs, futur pôle d’excellence du CHRSM d’Auvelais

Dix chambres, de grandes terrasses, et, surtout, et une équipe médicale renforcée. C’est l’offre de la future unité des soins palliatifs dont les travaux sont en cours à côté du nouveau parking du CHRSM d’Auvelais. "Pour des raisons logistiques et d’accessibilité, de visibilité, nous avons décidé de déménager notre service qui se trouve, aujourd’hui, au home Dejaifve à Fosses, commente le président du CHRSM, Gilles Mouyard. Même si elle est construite à quelques pas de l’hôpital, l’unité gardera son autonomie et son authenticité."